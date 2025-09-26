Les données de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) sur la variation des apports de pétrole brut de la raffinerie sont publiées chaque semaine sur la base d’une enquête régulière auprès des raffineries nationales sur la quantité de pétrole reçue pour le raffinage.

Le rapport hebdomadaire est effectué à l’aide d’une méthode de coupure, dans laquelle les entreprises sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction des quantités indiquées dans les rapports précédents. Les entreprises sont sélectionnées de manière à ce que l’échantillon total couvre environ 90% de la quantité totale d’huile raffinée. Les entreprises déclarent les données par fax ou par Internet à l’aide d’un transfert de fichiers sécurisé. Les données recueillies sont traitées automatiquement.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

La croissance des intrants des raffineries indique une hausse de l’activité de production de pétrole. L’indicateur lui-même n’a pas d’impact considérable sur les cours du dollar, tandis que les économistes analysent généralement les données uniquement en conjonction avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance, comme par exemple avec les variations des stocks de pétrole brut.

Dernières valeurs: