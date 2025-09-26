Depuis mai 2003, la Commission Européenne a recueilli des informations quantitatives directes sur les perceptions et les anticipations d’inflation des entrepreneurs dans la zone euro, dans l’Union Européenne (UE) et dans les pays candidats à l’adhésion par le biais de son enquête de conjoncture. Il s’agit des points de vue des entrepreneurs sur l’inflation, qui sont pertinents à des fins politiques, en particulier parce qu’ils sont facilement accessibles et fournissent des informations sur les prévisions des agents économiques.

L’indice normal des prix à la production (également appelé IPP) ne mesure que l’inflation actuelle des prix à la production, et non les prix futurs. Bien que les données des estimations subjectives de plus de 100 000 entreprises soient biaisées, cette erreur peut dans une certaine mesure être mathématiquement corrigée, ce qui rend les données d’enquête indispensables à la surveillance économique dans l’UE et au suivi des perspectives économiques de l’Union Économique et Monétaire et du Développement Économique des pays candidats. Elles sont utilisées pour les prévisions économiques semestrielles et pour l’analyse des évolutions cycliques (par exemple, l’identification des points de retournement) et par plusieurs services de la Commission, dont la BCE et l’OCDE.

Les enquêtes sont recueillies au cours de la première moitié du mois et publiées le dernier jour du mois. Les réponses possibles aux deux questions sur l’évolution actuelle et attendue des prix se limitent à 6 réponses : forte, modérée ou légèrement en hausse, stable, en baisse ou ne sait pas.

L’impact des chiffres publiés dépend fortement du climat économique actuel. Une inflation trop élevée pourrait inciter la BCE à relever les taux d’intérêt, ce qui pourrait entraîner une hausse de la monnaie. En période de difficultés économiques, cependant, la hausse de l’inflation pourrait aggraver encore une récession, ce qui ferait baisser la monnaie.

Dernières valeurs: