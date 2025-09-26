Calendrier économique
prévisions de l’Union Européenne en matière de prix de vente dans l’industrie (European Union Industry Selling Price Expectations)
|Bas
|6.7
|9.8
|
8.9
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|7.6
|
6.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Depuis mai 2003, la Commission Européenne a recueilli des informations quantitatives directes sur les perceptions et les anticipations d’inflation des entrepreneurs dans la zone euro, dans l’Union Européenne (UE) et dans les pays candidats à l’adhésion par le biais de son enquête de conjoncture. Il s’agit des points de vue des entrepreneurs sur l’inflation, qui sont pertinents à des fins politiques, en particulier parce qu’ils sont facilement accessibles et fournissent des informations sur les prévisions des agents économiques.
L’indice normal des prix à la production (également appelé IPP) ne mesure que l’inflation actuelle des prix à la production, et non les prix futurs. Bien que les données des estimations subjectives de plus de 100 000 entreprises soient biaisées, cette erreur peut dans une certaine mesure être mathématiquement corrigée, ce qui rend les données d’enquête indispensables à la surveillance économique dans l’UE et au suivi des perspectives économiques de l’Union Économique et Monétaire et du Développement Économique des pays candidats. Elles sont utilisées pour les prévisions économiques semestrielles et pour l’analyse des évolutions cycliques (par exemple, l’identification des points de retournement) et par plusieurs services de la Commission, dont la BCE et l’OCDE.
Les enquêtes sont recueillies au cours de la première moitié du mois et publiées le dernier jour du mois. Les réponses possibles aux deux questions sur l’évolution actuelle et attendue des prix se limitent à 6 réponses : forte, modérée ou légèrement en hausse, stable, en baisse ou ne sait pas.
L’impact des chiffres publiés dépend fortement du climat économique actuel. Une inflation trop élevée pourrait inciter la BCE à relever les taux d’intérêt, ce qui pourrait entraîner une hausse de la monnaie. En période de difficultés économiques, cependant, la hausse de l’inflation pourrait aggraver encore une récession, ce qui ferait baisser la monnaie.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deprévisions de l’Union Européenne en matière de prix de vente dans l’industrie (European Union Industry Selling Price Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress