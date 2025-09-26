CalendrierSections

prévisions de l’Union Européenne en matière de prix de vente dans l’industrie (European Union Industry Selling Price Expectations)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Commission Européenne (European Commission)
Secteur
Affaires
Bas 6.7 9.8
8.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
7.6
6.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Depuis mai 2003, la Commission Européenne a recueilli des informations quantitatives directes sur les perceptions et les anticipations d’inflation des entrepreneurs dans la zone euro, dans l’Union Européenne (UE) et dans les pays candidats à l’adhésion par le biais de son enquête de conjoncture. Il s’agit des points de vue des entrepreneurs sur l’inflation, qui sont pertinents à des fins politiques, en particulier parce qu’ils sont facilement accessibles et fournissent des informations sur les prévisions des agents économiques.

L’indice normal des prix à la production (également appelé IPP) ne mesure que l’inflation actuelle des prix à la production, et non les prix futurs. Bien que les données des estimations subjectives de plus de 100 000 entreprises soient biaisées, cette erreur peut dans une certaine mesure être mathématiquement corrigée, ce qui rend les données d’enquête indispensables à la surveillance économique dans l’UE et au suivi des perspectives économiques de l’Union Économique et Monétaire et du Développement Économique des pays candidats. Elles sont utilisées pour les prévisions économiques semestrielles et pour l’analyse des évolutions cycliques (par exemple, l’identification des points de retournement) et par plusieurs services de la Commission, dont la BCE et l’OCDE.

Les enquêtes sont recueillies au cours de la première moitié du mois et publiées le dernier jour du mois. Les réponses possibles aux deux questions sur l’évolution actuelle et attendue des prix se limitent à 6 réponses : forte, modérée ou légèrement en hausse, stable, en baisse ou ne sait pas.

L’impact des chiffres publiés dépend fortement du climat économique actuel. Une inflation trop élevée pourrait inciter la BCE à relever les taux d’intérêt, ce qui pourrait entraîner une hausse de la monnaie. En période de difficultés économiques, cependant, la hausse de l’inflation pourrait aggraver encore une récession, ce qui ferait baisser la monnaie.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deprévisions de l’Union Européenne en matière de prix de vente dans l’industrie (European Union Industry Selling Price Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
6.7
9.8
8.9
juil. 2025
9.2
3.6
6.2
juin 2025
5.6
6.7
7.7
mai 2025
7.9
11.6
10.6
avr. 2025
11.0
12.2
11.3
mars 2025
11.4
10.4
10.2
févr. 2025
9.8
8.5
8.8
janv. 2025
8.7
7.4
7.5
déc. 2024
7.6
6.8
7.1
nov. 2024
7.1
6.4
6.7
oct. 2024
6.5
6.2
6.3
sept. 2024
6.2
6.5
6.2
août 2024
6.1
6.5
6.7
juil. 2024
6.8
6.3
6.2
juin 2024
6.1
6.5
6.5
mai 2024
6.4
6.1
5.6
avr. 2024
5.4
6.0
5.5
mars 2024
5.6
4.8
3.9
févr. 2024
3.8
7.6
4.4
janv. 2024
4.6
4.0
3.6
déc. 2023
3.2
1.6
2.4
nov. 2023
2.3
3.5
3.5
oct. 2023
3.6
3.7
3.4
sept. 2023
3.6
1.0
3.1
août 2023
3.6
2.0
3.4
juil. 2023
3.4
0.6
4.3
juin 2023
4.4
0.1
6.5
mai 2023
6.6
5.7
11.6
avr. 2023
12.0
11.3
18.1
mars 2023
18.7
14.7
23.5
févr. 2023
23.8
27.9
31.3
janv. 2023
31.9
41.3
37.8
déc. 2022
38.4
31.1
40.4
nov. 2022
40.4
37.0
44.8
oct. 2022
45.4
54.2
49.1
sept. 2022
50.3
41.8
44.6
août 2022
43.7
45.9
45.3
juil. 2022
45.1
48.0
50.1
juin 2022
50.4
47.8
55.5
mai 2022
56.1
58.2
60.0
avr. 2022
60.8
65.8
57.2
mars 2022
58.1
55.5
49.8
févr. 2022
49.8
43.6
47.4
janv. 2022
47.7
43.2
48.0
déc. 2021
48.3
54.7
49.1
nov. 2021
49.0
43.6
42.3
oct. 2021
42.2
37.9
38.3
sept. 2021
38.2
35.4
37.2
août 2021
37.3
35.3
35.5
juil. 2021
35.4
42.5
36.0
123
