Banque d’Angleterre (BoE) M4 Masse monétaire m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Banque d’Angleterre (Bank of England)
Secteur
Argent
Bas 0.1% 0.5%
0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.4%
0.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La masse monétaire de la Banque d'Angleterre M4 m/m indique les variations en pourcentage de la livre sterling en circulation au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

La masse monétaire M4 couvre :

  • Avoirs du secteur privé en billets et pièces en livres sterling
  • Dépôts en livres sterling, y compris les certificats de dépôt
  • Créances sur les IMF britanniques découlant de prises en pension
  • Papier commercial et autres instruments, y compris les obligations à échéance initiale de cinq ans émises par des IMF britanniques
  • Estimation des avoirs en billets de banque en livres sterling

M4 représente l’estimation la plus liquide de la masse monétaire.

Une hausse de la masse monétaire est la mesure de la croissance inflationniste. En règle générale, plus l’argent circule dans le système monétaire national, plus l’inflation est élevée. Pour atteindre l’objectif inflationniste de 2%, la Banque d’Angleterre mène un programme d’assouplissement quantitatif, augmentant artificiellement la masse monétaire.

La croissance de la masse monétaire n’affecte pas les cours de la livre sterling, étant des informations administratives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque d’Angleterre (BoE) M4 Masse monétaire m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
0.1%
0.5%
0.3%
juin 2025
0.3%
0.1%
0.2%
mai 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
avr. 2025
0.0%
0.9%
0.3%
mars 2025
0.3%
0.0%
0.2%
févr. 2025
0.2%
0.6%
1.4%
janv. 2025
1.3%
0.0%
0.1%
déc. 2024
0.1%
0.0%
0.0%
nov. 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
oct. 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
sept. 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
août 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
juil. 2024
0.3%
0.1%
0.5%
juin 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
mai 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
avr. 2024
0.1%
0.0%
0.7%
mars 2024
0.7%
0.6%
févr. 2024
0.5%
0.0%
janv. 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
déc. 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
nov. 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
oct. 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
sept. 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
août 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
juil. 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
juin 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
mai 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
avr. 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
mars 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
févr. 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
janv. 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
déc. 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
nov. 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
oct. 2022
0.0%
0.9%
2.1%
sept. 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
août 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
juil. 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
juin 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
mai 2022
0.5%
0.6%
0.0%
avr. 2022
0.0%
0.4%
0.1%
mars 2022
0.1%
0.4%
1.0%
févr. 2022
1.0%
0.5%
0.1%
janv. 2022
0.1%
0.4%
0.0%
déc. 2021
0.1%
0.5%
0.7%
nov. 2021
0.7%
0.5%
0.6%
oct. 2021
0.6%
0.5%
0.7%
sept. 2021
0.6%
0.5%
0.5%
août 2021
0.5%
0.4%
0.1%
juil. 2021
0.1%
0.6%
0.6%
juin 2021
0.5%
0.8%
0.5%
123456
