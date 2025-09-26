La masse monétaire de la Banque d'Angleterre M4 m/m indique les variations en pourcentage de la livre sterling en circulation au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

La masse monétaire M4 couvre :

Avoirs du secteur privé en billets et pièces en livres sterling

Dépôts en livres sterling, y compris les certificats de dépôt

Créances sur les IMF britanniques découlant de prises en pension

Papier commercial et autres instruments, y compris les obligations à échéance initiale de cinq ans émises par des IMF britanniques

Estimation des avoirs en billets de banque en livres sterling

M4 représente l’estimation la plus liquide de la masse monétaire.

Une hausse de la masse monétaire est la mesure de la croissance inflationniste. En règle générale, plus l’argent circule dans le système monétaire national, plus l’inflation est élevée. Pour atteindre l’objectif inflationniste de 2%, la Banque d’Angleterre mène un programme d’assouplissement quantitatif, augmentant artificiellement la masse monétaire.

La croissance de la masse monétaire n’affecte pas les cours de la livre sterling, étant des informations administratives.

Dernières valeurs: