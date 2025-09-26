Calendrier économique
Banque d’Angleterre (BoE) M4 Masse monétaire m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Bas
|0.1%
|0.5%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.4%
|
0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La masse monétaire de la Banque d'Angleterre M4 m/m indique les variations en pourcentage de la livre sterling en circulation au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
La masse monétaire M4 couvre :
- Avoirs du secteur privé en billets et pièces en livres sterling
- Dépôts en livres sterling, y compris les certificats de dépôt
- Créances sur les IMF britanniques découlant de prises en pension
- Papier commercial et autres instruments, y compris les obligations à échéance initiale de cinq ans émises par des IMF britanniques
- Estimation des avoirs en billets de banque en livres sterling
M4 représente l’estimation la plus liquide de la masse monétaire.
Une hausse de la masse monétaire est la mesure de la croissance inflationniste. En règle générale, plus l’argent circule dans le système monétaire national, plus l’inflation est élevée. Pour atteindre l’objectif inflationniste de 2%, la Banque d’Angleterre mène un programme d’assouplissement quantitatif, augmentant artificiellement la masse monétaire.
La croissance de la masse monétaire n’affecte pas les cours de la livre sterling, étant des informations administratives.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque d’Angleterre (BoE) M4 Masse monétaire m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
