Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de la Chine
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|5.0%
|nov. 2024
|5.0%
|Mensuel
|IPC a/a
|-0.4%
|août 2025
|0.0%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|¥692.80 B
|nov. 2024
|¥679.10 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 01:00, CNY, Nouveaux prêts de la CLCC, Prévision: ¥0.781 T, Précédent: ¥-0.050 T
2025.09.24 01:00, CNY, PBC M2 Masse monétaire a/a, Prévision: 8.7%, Précédent: 8.8%
2025.09.24 01:00, CNY, Croissance de l’encours des prêts de la CLCC a/a, Prévision: 6.9%, Précédent: 6.9%
2025.09.27 01:30, CNY, Bénéfice industriel début de l'année a/a, Précédent: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Investissement étranger direct depuis le début de l'année a/a, Prévision: -8.4%, Précédent: -13.4%
2025.09.30 01:00, CNY, PMI manufacturiers., Prévision: 49.6, Précédent: 49.4
2025.09.30 01:00, CNY, INDICE PMI non manufacturier, Prévision: 50.6, Précédent: 50.3
2025.09.30 01:00, CNY, Composite PMI, Précédent: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, PMI manufacturier Caixin, Prévision: 50.6, Précédent: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Services PMI, Prévision: 51.7, Précédent: 53.0
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Composite PMI, Précédent: 51.9
2025.10.01 00:00, CNY, Fête nationale
2025.10.02 00:00, CNY, Fête nationale
2025.10.03 00:00, CNY, Fête nationale
2025.10.04 00:00, CNY, Fête nationale
Indicateurs Économiques
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Trimestriel
|PIB a/a
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|Trimestriel
|PIB depuis début de l'année a/a
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|5.0%
|nov. 2024
|5.0%
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|0.0%
|août 2025
|0.4%
|Mensuel
|IPC a/a
|-0.4%
|août 2025
|0.0%
|Mensuel
|IPP a/a
|-2.9%
|août 2025
|-3.6%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Croissance de l’encours des prêts de la CLCC a/a
|N/D
|août 2025
|6.9%
|Mensuel
|Investissement étranger direct depuis le début de l'année a/a
|-13.4%
|juil. 2025
|Mensuel
|Nouveaux prêts de la CLCC
|N/D
|août 2025
|¥-0.050 T
|Mensuel
|PBC M2 Masse monétaire a/a
|N/D
|août 2025
|8.8%
|Mensuel
|Réserves de devises étrangères
|$3.322 T
|août 2025
|$3.292 T
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|¥692.80 B
|nov. 2024
|¥679.10 B
|Mensuel
|Balance Commerciale en USD
|$97.44 B
|nov. 2024
|$95.72 B
|Mensuel
|Exportations USD a/a
|6.7%
|nov. 2024
|12.7%
|Mensuel
|Exportations a/a
|5.8%
|nov. 2024
|11.2%
|Mensuel
|Importations USD a/a
|-3.9%
|nov. 2024
|-2.3%
|Mensuel
|Importations a/a
|-4.7%
|nov. 2024
|-3.7%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Bénéfice industriel début de l'année a/a
|-1.7%
|juil. 2025
|-1.8%
|Mensuel
|Caixin Composite PMI
|51.9
|août 2025
|50.8
|Mensuel
|Caixin Services PMI
|53.0
|août 2025
|52.6
|Mensuel
|Composite PMI
|50.5
|août 2025
|50.2
|Mensuel
|INDICE PMI non manufacturier
|50.3
|août 2025
|50.1
|Mensuel
|Investissement en immobilisations a/a
|0.5%
|août 2025
|1.6%
|Mensuel
|PMI manufacturier Caixin
|50.5
|août 2025
|49.5
|Mensuel
|PMI manufacturiers.
|49.4
|août 2025
|49.3
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|5.2%
|août 2025
|5.7%
|Mensuel
|Production Industrielle début de l'année a/a
|6.2%
|août 2025
|6.3%
|Mensuel
|Profit industriel a/a
|0.8%
|juin 2022
|-6.5%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Ventes au Détail a/a
|3.4%
|août 2025
|3.7%
|Mensuel
|Ventes au détail depuis le début de l’année a/a
|4.6%
|août 2025
|4.8%
|Mensuel