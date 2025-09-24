CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de la Chine

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% Trimestriel
Taux de Chômage 5.0% nov. 2024 5.0% Mensuel
IPC a/a -0.4% août 2025 0.0% Mensuel
Balance Commerciale ¥​692.80 B nov. 2024 ¥​679.10 B Mensuel

2025.09.24 01:00, CNY, Nouveaux prêts de la CLCC, Prévision: ¥​0.781 T, Précédent: ¥​-0.050 T
2025.09.24 01:00, CNY, PBC M2 Masse monétaire a/a, Prévision: 8.7%, Précédent: 8.8%
2025.09.24 01:00, CNY, Croissance de l’encours des prêts de la CLCC a/a, Prévision: 6.9%, Précédent: 6.9%
2025.09.27 01:30, CNY, Bénéfice industriel début de l'année a/a, Précédent: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Investissement étranger direct depuis le début de l'année a/a, Prévision: -8.4%, Précédent: -13.4%
2025.09.30 01:00, CNY, PMI manufacturiers., Prévision: 49.6, Précédent: 49.4
2025.09.30 01:00, CNY, INDICE PMI non manufacturier, Prévision: 50.6, Précédent: 50.3
2025.09.30 01:00, CNY, Composite PMI, Précédent: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, PMI manufacturier Caixin, Prévision: 50.6, Précédent: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Services PMI, Prévision: 51.7, Précédent: 53.0
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Composite PMI, Précédent: 51.9
2025.10.01 00:00, CNY, Fête nationale
2025.10.02 00:00, CNY, Fête nationale
2025.10.03 00:00, CNY, Fête nationale
2025.10.04 00:00, CNY, Fête nationale

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% Trimestriel
PIB a/a 4.6% 3 Q 2024 4.7% Trimestriel
PIB depuis début de l'année a/a 4.8% 3 Q 2024 5.0% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 5.0% nov. 2024 5.0% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m 0.0% août 2025 0.4% Mensuel
IPC a/a -0.4% août 2025 0.0% Mensuel
IPP a/a -2.9% août 2025 -3.6% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Croissance de l’encours des prêts de la CLCC a/a N/D août 2025 6.9% Mensuel
Investissement étranger direct depuis le début de l'année a/a -13.4% juil. 2025 Mensuel
Nouveaux prêts de la CLCC N/D août 2025 ¥​-0.050 T Mensuel
PBC M2 Masse monétaire a/a N/D août 2025 8.8% Mensuel
Réserves de devises étrangères $​3.322 T août 2025 $​3.292 T Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale ¥​692.80 B nov. 2024 ¥​679.10 B Mensuel
Balance Commerciale en USD $​97.44 B nov. 2024 $​95.72 B Mensuel
Exportations USD a/a 6.7% nov. 2024 12.7% Mensuel
Exportations a/a 5.8% nov. 2024 11.2% Mensuel
Importations USD a/a -3.9% nov. 2024 -2.3% Mensuel
Importations a/a -4.7% nov. 2024 -3.7% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Bénéfice industriel début de l'année a/a -1.7% juil. 2025 -1.8% Mensuel
Caixin Composite PMI 51.9 août 2025 50.8 Mensuel
Caixin Services PMI 53.0 août 2025 52.6 Mensuel
Composite PMI 50.5 août 2025 50.2 Mensuel
INDICE PMI non manufacturier 50.3 août 2025 50.1 Mensuel
Investissement en immobilisations a/a 0.5% août 2025 1.6% Mensuel
PMI manufacturier Caixin 50.5 août 2025 49.5 Mensuel
PMI manufacturiers. 49.4 août 2025 49.3 Mensuel
Production Industrielle a/a 5.2% août 2025 5.7% Mensuel
Production Industrielle début de l'année a/a 6.2% août 2025 6.3% Mensuel
Profit industriel a/a 0.8% juin 2022 -6.5% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Ventes au Détail a/a 3.4% août 2025 3.7% Mensuel
Ventes au détail depuis le début de l’année a/a 4.6% août 2025 4.8% Mensuel