Calendrier économique
Balance Commerciale de l’Australie (Australia Trade Balance)
|Moyen
|$7.310 B
|$4.723 B
|
$5.366 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$5.065 B
|
$7.310 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La balance commerciale de l’Australie indique un changement entre les exportations nationales et les importations au cours d’une période donnée. Les économistes utilisent la balance commerciale pour évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays.
Un déficit commercial se forme lorsque plus de marchandises et de services sont importés qu’exportés. Pour les pays dont l’ économie très développée, cela signifie que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé. Dans ces cas, un déficit commercial est couvert par d’autres méthodes d’interaction économique, par exemple par l’émission de titres d’emprunt.
Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela indique également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.
L’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar australien est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Ces développements affectent le dollar australien en conséquence.
Le PIB de l’Australie dépend en grande partie des exportations de produits de base, et la croissance des exportations est bonne pour l’économie nationale. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de l’AUD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance Commerciale de l’Australie (Australia Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
