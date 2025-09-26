CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs du Canada

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q -0.4% 2 Q 2025 0.5% Trimestriel
PIB annualisé q/q -1.6% 2 Q 2025 2.0% Trimestriel
Taux de Chômage 7.1% août 2025 6.9% Mensuel
IPC de base a/a 2.6% août 2025 2.6% Mensuel
Décision des Taux d'Intérêt de la BoC 2.50% 2.00%
Balance Commerciale $​-4.937 B juil. 2025 $​-5.981 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 12:30, CAD, PIB m/m, Réel: 0.2%, Prévision: -0.7%, Précédent: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIB a/a, Réel: 0.9%, Prévision: 0.9%, Précédent: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire, Prévision: $​0.333 B, Précédent: $​3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire, Exercice Financier, Prévision: $​-10.718 B, Précédent: $​-3.338 B
2025.09.26 19:30, CAD, CFTC CAD Positions nettes non commerciales, Précédent: -107.2 K
2025.09.30 00:00, CAD, Journée Nationale de la Vérité et de la Réconciliation
2025.10.01 13:30, CAD, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 47.8, Précédent: 48.3
2025.10.01 15:21, CAD, Discours du Vice-Gouverneur principal de la BdC, M. Rogers
2025.10.03 19:30, CAD, CFTC CAD Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
Achats de Titres Étrangers par des Canadiens $​17.413 B juil. 2025 $​9.043 B Mensuel
Achats de Valeurs Immobilières Étrangères $​26.694 B juil. 2025 $​1.011 B Mensuel
CFTC CAD Positions nettes non commerciales -107.2 K 16 sept. 2025 -108.9 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q -0.4% 2 Q 2025 0.5% Trimestriel
PIB Indice Implicite des Prix q/q 0.0% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
PIB a/a 0.9% juil. 2025 0.9% Mensuel
PIB annualisé q/q -1.6% 2 Q 2025 2.0% Trimestriel
PIB m/m 0.2% juil. 2025 -0.1% Mensuel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
ADP Variation de l’emploi non agricole 19.2 K déc. 2021 102.1 K Mensuel
Productivité du Travail q/q -1.0% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
Taux de Chômage 7.1% août 2025 6.9% Mensuel
Taux de Participation 65.1% août 2025 65.2% Mensuel
Évolution de l’Emploi à Temps Partiel -59.7 K août 2025 10.3 K Mensuel
Évolution de l’Emploi à Temps Plein -6.0 K août 2025 -51.0 K Mensuel
Évolution de l’emploi -65.5 K août 2025 -40.8 K Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m -0.1% août 2025 0.3% Mensuel
IPC a/a 1.9% août 2025 1.7% Mensuel
IPC commun a/a 2.5% août 2025 2.6% Mensuel
IPC de base a/a 2.6% août 2025 2.6% Mensuel
IPC de base m/m 0.0% août 2025 0.1% Mensuel
IPC médian a/a 3.1% août 2025 3.1% Mensuel
IPC réduit a/a 3.0% août 2025 3.1% Mensuel
IPPI a/a 4.0% août 2025 2.6% Mensuel
IPPI m/m 0.5% août 2025 0.7% Mensuel
RMPI a/a 3.2% août 2025 0.7% Mensuel
RMPI m/m -0.6% août 2025 0.3% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Décision des Taux d'Intérêt de la BoC 2.50% 2.00%
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​-4.937 B juil. 2025 $​-5.981 B Mensuel
Compte Courant $​-21.162 B 2 Q 2025 $​-1.317 B Trimestriel
Exportations $​61.861 B juil. 2025 $​61.304 B Mensuel
Importations $​66.798 B juil. 2025 $​67.285 B Mensuel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
solde budgétaire N/D juil. 2025 $​3.629 B Mensuel
solde budgétaire, Exercice Financier N/D juil. 2025 $​-3.338 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Bénéfices des Entreprises q/q 0.8% 2 Q 2025 2.5% Trimestriel
Commerce de Gros m/m 1.2% juil. 2025 1.0% Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 48.3 août 2025 46.1 Mensuel
Ivey PMI 50.1 août 2025 55.8 Mensuel
Ivey PMI n.s.a. 50.0 août 2025 54.6 Mensuel
Permis de Construction m/m -0.1% juil. 2025 -9.5% Mensuel
Taux de Capacité d'Utilisation 79.3% 2 Q 2025 79.9% Trimestriel
Ventes Manufacturières m/m 2.5% juil. 2025 0.3% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Ventes au Détail m/m -0.8% juil. 2025 1.6% Mensuel
Ventes au détail de base m/m -1.2% juil. 2025 2.2% Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Indice des Prix des Logements Neufs -0.3% août 2025 -0.1% Mensuel
Mises en Chantier 245.791 K août 2025 293.537 K Mensuel