Calendrier économique et indicateurs du Canada
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|-0.4%
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestriel
|PIB annualisé q/q
|-1.6%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|7.1%
|août 2025
|6.9%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|2.6%
|août 2025
|2.6%
|Mensuel
|Décision des Taux d'Intérêt de la BoC
|2.50%
|2.00%
|Balance Commerciale
|$-4.937 B
|juil. 2025
|$-5.981 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 12:30, CAD, PIB m/m, Réel: 0.2%, Prévision: -0.7%, Précédent: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIB a/a, Réel: 0.9%, Prévision: 0.9%, Précédent: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire, Prévision: $0.333 B, Précédent: $3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire, Exercice Financier, Prévision: $-10.718 B, Précédent: $-3.338 B
2025.09.26 19:30, CAD, CFTC CAD Positions nettes non commerciales, Précédent: -107.2 K
2025.09.30 00:00, CAD, Journée Nationale de la Vérité et de la Réconciliation
2025.10.01 13:30, CAD, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 47.8, Précédent: 48.3
2025.10.01 15:21, CAD, Discours du Vice-Gouverneur principal de la BdC, M. Rogers
2025.10.03 19:30, CAD, CFTC CAD Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Achats de Titres Étrangers par des Canadiens
|$17.413 B
|juil. 2025
|$9.043 B
|Mensuel
|Achats de Valeurs Immobilières Étrangères
|$26.694 B
|juil. 2025
|$1.011 B
|Mensuel
|CFTC CAD Positions nettes non commerciales
|-107.2 K
|16 sept. 2025
|-108.9 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|-0.4%
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestriel
|PIB Indice Implicite des Prix q/q
|0.0%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|PIB a/a
|0.9%
|juil. 2025
|0.9%
|Mensuel
|PIB annualisé q/q
|-1.6%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestriel
|PIB m/m
|0.2%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|ADP Variation de l’emploi non agricole
|19.2 K
|déc. 2021
|102.1 K
|Mensuel
|Productivité du Travail q/q
|-1.0%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|7.1%
|août 2025
|6.9%
|Mensuel
|Taux de Participation
|65.1%
|août 2025
|65.2%
|Mensuel
|Évolution de l’Emploi à Temps Partiel
|-59.7 K
|août 2025
|10.3 K
|Mensuel
|Évolution de l’Emploi à Temps Plein
|-6.0 K
|août 2025
|-51.0 K
|Mensuel
|Évolution de l’emploi
|-65.5 K
|août 2025
|-40.8 K
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|-0.1%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.9%
|août 2025
|1.7%
|Mensuel
|IPC commun a/a
|2.5%
|août 2025
|2.6%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|2.6%
|août 2025
|2.6%
|Mensuel
|IPC de base m/m
|0.0%
|août 2025
|0.1%
|Mensuel
|IPC médian a/a
|3.1%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|IPC réduit a/a
|3.0%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|IPPI a/a
|4.0%
|août 2025
|2.6%
|Mensuel
|IPPI m/m
|0.5%
|août 2025
|0.7%
|Mensuel
|RMPI a/a
|3.2%
|août 2025
|0.7%
|Mensuel
|RMPI m/m
|-0.6%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Décision des Taux d'Intérêt de la BoC
|2.50%
|2.00%
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|$-4.937 B
|juil. 2025
|$-5.981 B
|Mensuel
|Compte Courant
|$-21.162 B
|2 Q 2025
|$-1.317 B
|Trimestriel
|Exportations
|$61.861 B
|juil. 2025
|$61.304 B
|Mensuel
|Importations
|$66.798 B
|juil. 2025
|$67.285 B
|Mensuel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|solde budgétaire
|N/D
|juil. 2025
|$3.629 B
|Mensuel
|solde budgétaire, Exercice Financier
|N/D
|juil. 2025
|$-3.338 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Bénéfices des Entreprises q/q
|0.8%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestriel
|Commerce de Gros m/m
|1.2%
|juil. 2025
|1.0%
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|48.3
|août 2025
|46.1
|Mensuel
|Ivey PMI
|50.1
|août 2025
|55.8
|Mensuel
|Ivey PMI n.s.a.
|50.0
|août 2025
|54.6
|Mensuel
|Permis de Construction m/m
|-0.1%
|juil. 2025
|-9.5%
|Mensuel
|Taux de Capacité d'Utilisation
|79.3%
|2 Q 2025
|79.9%
|Trimestriel
|Ventes Manufacturières m/m
|2.5%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Ventes au Détail m/m
|-0.8%
|juil. 2025
|1.6%
|Mensuel
|Ventes au détail de base m/m
|-1.2%
|juil. 2025
|2.2%
|Mensuel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Indice des Prix des Logements Neufs
|-0.3%
|août 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Mises en Chantier
|245.791 K
|août 2025
|293.537 K
|Mensuel