Banque Centrale Européenne (BCE) Prêts au secteur privé a/a (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Banque Centrale Européenne (European Central Bank)
Secteur
Argent
Bas 2.8% 2.6%
2.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.6%
2.8%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le niveau des nouveaux prêts bancaires aux consommateurs et aux entreprises est une composante importante de l’un des objectifs de la BCE, l’inflation. Les nouveaux prêts fournissent des informations supplémentaires et différentes de celles de la masse monétaire M3. Les nouveaux prêts accordés par les banques aux consommateurs et aux entreprises sont mesurés. Cela indique toutefois que le niveau de ce chiffre est influencé par les consommateurs et les entreprises et dépend fortement de la situation économique des parties respectives: si la banque est prête à accorder un prêt et à quelles conditions; et si le client a une raison d’investissement et est prêt à accepter le risque d’un prêt aux conditions offertes. Bien que la Banque Centrale Européenne (BCE) puisse contrôler les taux d’intérêt et d’autres mesures telles que l’intérêt sur la réserve obligatoire, cela n’aide parfois pas à mobiliser les prêts et donc indirectement l’inflation.

Une augmentation de cette valeur ou une valeur supérieure aux prévisions devrait normalement stimuler l’économie et l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Centrale Européenne (BCE) Prêts au secteur privé a/a (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
2.8%
2.6%
2.8%
juil. 2025
2.8%
3.1%
3.0%
juin 2025
3.0%
2.8%
2.8%
mai 2025
2.8%
2.8%
2.8%
avr. 2025
2.7%
2.7%
2.6%
mars 2025
2.6%
2.7%
2.4%
févr. 2025
2.5%
2.6%
2.3%
janv. 2025
2.3%
2.2%
2.0%
déc. 2024
2.0%
1.4%
1.5%
nov. 2024
1.5%
1.6%
1.7%
oct. 2024
1.6%
1.6%
1.6%
sept. 2024
1.6%
1.5%
1.5%
août 2024
1.6%
1.3%
1.3%
juil. 2024
1.3%
1.0%
1.1%
juin 2024
1.1%
0.9%
0.8%
mai 2024
0.8%
1.4%
0.9%
avr. 2024
0.9%
1.3%
0.8%
mars 2024
0.8%
0.3%
0.7%
févr. 2024
0.7%
1.0%
0.4%
janv. 2024
0.4%
1.1%
0.5%
déc. 2023
0.5%
0.9%
0.4%
nov. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
oct. 2023
0.4%
0.0%
0.2%
sept. 2023
0.3%
0.1%
0.7%
août 2023
0.6%
1.0%
1.6%
juil. 2023
1.6%
1.3%
2.0%
juin 2023
2.0%
2.3%
2.8%
mai 2023
2.8%
2.8%
3.3%
avr. 2023
3.3%
3.2%
3.9%
mars 2023
3.8%
3.8%
4.3%
févr. 2023
4.3%
4.2%
4.9%
janv. 2023
4.9%
4.6%
5.4%
déc. 2022
5.3%
5.9%
6.2%
nov. 2022
6.3%
6.3%
6.5%
oct. 2022
6.5%
7.2%
7.0%
sept. 2022
6.9%
7.0%
6.8%
août 2022
6.7%
6.6%
6.3%
juil. 2022
6.3%
6.5%
6.2%
juin 2022
6.1%
6.3%
5.6%
mai 2022
5.7%
5.3%
5.3%
avr. 2022
5.3%
4.4%
4.6%
mars 2022
4.7%
5.0%
4.8%
févr. 2022
4.8%
5.0%
4.6%
janv. 2022
4.6%
4.0%
4.2%
déc. 2021
4.1%
3.6%
3.7%
nov. 2021
3.7%
3.3%
3.4%
oct. 2021
3.4%
3.1%
3.2%
sept. 2021
3.2%
3.0%
3.0%
août 2021
2.9%
3.6%
3.0%
juil. 2021
3.0%
3.6%
3.0%
123
