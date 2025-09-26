Le niveau des nouveaux prêts bancaires aux consommateurs et aux entreprises est une composante importante de l’un des objectifs de la BCE, l’inflation. Les nouveaux prêts fournissent des informations supplémentaires et différentes de celles de la masse monétaire M3. Les nouveaux prêts accordés par les banques aux consommateurs et aux entreprises sont mesurés. Cela indique toutefois que le niveau de ce chiffre est influencé par les consommateurs et les entreprises et dépend fortement de la situation économique des parties respectives: si la banque est prête à accorder un prêt et à quelles conditions; et si le client a une raison d’investissement et est prêt à accepter le risque d’un prêt aux conditions offertes. Bien que la Banque Centrale Européenne (BCE) puisse contrôler les taux d’intérêt et d’autres mesures telles que l’intérêt sur la réserve obligatoire, cela n’aide parfois pas à mobiliser les prêts et donc indirectement l’inflation.

Une augmentation de cette valeur ou une valeur supérieure aux prévisions devrait normalement stimuler l’économie et l’euro.

Dernières valeurs: