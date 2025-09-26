CalendrierSections

Indice composite des directeurs d’achat (PMI) de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Moyen 55.5
53.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
55.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice PMI composite de la Commonwealth Bank est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des sociétés privées dans les secteurs manufacturier et des services. Le calcul de l’indicateur est basé sur les enquêtes menées auprès de représentants d’un certain nombre de sociétés. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes sociétés contribuent davantage au calcul de l’indicateur. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. Les lectures supérieures à 50 peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice composite des directeurs d’achat (PMI) de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
55.5
53.8
juil. 2025
53.8
51.6
juin 2025
51.6
50.5
mai 2025
50.5
51.0
avr. 2025
51.0
51.6
mars 2025
51.6
50.6
févr. 2025
50.6
51.1
janv. 2025
51.1
50.2
déc. 2024
50.2
50.2
nov. 2024
50.2
50.2
oct. 2024
50.2
49.6
sept. 2024
49.6
51.7
août 2024
51.7
49.9
juil. 2024
49.9
50.7
juin 2024
50.7
52.1
mai 2024
52.1
53.0
avr. 2024
53.0
53.3
mars 2024
53.3
52.1
févr. 2024
52.1
49.0
janv. 2024
49.0
46.9
déc. 2023
46.9
47.4
déc. 2023 préliminaire.
47.4
46.2
nov. 2023
46.2
46.4
nov. 2023 préliminaire.
46.4
47.6
oct. 2023
47.6
47.3
oct. 2023 préliminaire.
47.3
51.5
sept. 2023
51.5
50.2
sept. 2023 préliminaire.
50.2
48.0
août 2023
48.0
47.1
août 2023 préliminaire.
47.1
48.2
juil. 2023
48.2
48.3
juil. 2023 préliminaire.
48.3
50.1
juin 2023
50.1
50.5
juin 2023 préliminaire.
50.5
51.6
mai 2023
51.6
51.2
mai 2023 préliminaire.
51.2
53.0
avr. 2023
53.0
52.2
avr. 2023 préliminaire.
52.2
48.5
mars 2023
48.5
48.1
mars 2023 préliminaire.
48.1
50.6
févr. 2023
50.6
49.2
févr. 2023 préliminaire.
49.2
48.5
janv. 2023
48.5
48.2
janv. 2023 préliminaire.
48.2
47.5
déc. 2022
47.5
47.3
déc. 2022 préliminaire.
47.3
48.0
nov. 2022
48.0
47.7
nov. 2022 préliminaire.
47.7
49.8
oct. 2022
49.8
49.6
oct. 2022 préliminaire.
49.6
50.9
