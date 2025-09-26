Calendrier économique
Indice composite des directeurs d’achat (PMI) de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|55.5
|
53.8
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
55.5
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI composite de la Commonwealth Bank est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des sociétés privées dans les secteurs manufacturier et des services. Le calcul de l’indicateur est basé sur les enquêtes menées auprès de représentants d’un certain nombre de sociétés. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes sociétés contribuent davantage au calcul de l’indicateur. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. Les lectures supérieures à 50 peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice composite des directeurs d’achat (PMI) de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).
