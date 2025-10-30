Le produit intérieur brut (PIB) t/t traduit la valeur monétaire de toutes les marchandises et services produits au Mexique au cours d’un trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Le calcul du PIB comprend également les dépenses dans les marchandises manufacturés et les services fournis. La croissance du PIB basée sur les dépenses peut être considérée comme favorable pour les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) t/t du Mexique (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.