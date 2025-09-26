CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice SIPMM des directeurs d’achat (PMI) de Singapour (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Singapour
SGD, Dollar de Singapour
Source
Institut singapourien des achats et de la gestion des matériaux (Singapore Institute of Purchasing and Materials Management)
Secteur
Affaires
Bas 49.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
48.7
49.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice PMI SIPMM singapourien traduit le niveau d’activité du secteur manufacturier singapourien au cours du mois communiqué. L’indicateur est basé sur une enquête auprès de représentants de plus de 150 entreprises. Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse. Des indications plus élevées que prévues peuvent favorablement affecter les cours du dollar de Singapour.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice SIPMM des directeurs d’achat (PMI) de Singapour (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
49.9
juil. 2025
N/D
48.1
47.0
juin 2025
47.0
49.8
49.7
mai 2025
49.7
50.0
49.6
avr. 2025
49.6
50.6
50.6
mars 2025
50.6
50.7
50.7
févr. 2025
50.7
50.9
50.9
janv. 2025
50.9
51.1
51.1
déc. 2024
51.1
51.0
51.0
nov. 2024
51.0
51.1
51.0
oct. 2024
51.0
50.9
51.0
sept. 2024
51.0
50.6
50.7
août 2024
50.7
50.4
50.4
juil. 2024
50.4
50.4
50.4
juin 2024
50.4
50.5
50.6
mai 2024
50.6
49.9
50.7
avr. 2024
50.7
49.8
50.7
mars 2024
50.7
49.7
50.6
févr. 2024
50.6
49.5
50.5
janv. 2024
50.5
49.4
50.5
déc. 2023
50.5
50.1
50.2
nov. 2023
50.2
52.4
50.1
oct. 2023
50.1
45.8
47.6
sept. 2023
47.6
50.1
50.0
août 2023
50.0
49.7
49.7
juil. 2023
49.7
50.0
49.7
juin 2023
49.7
49.5
49.5
mai 2023
49.5
49.5
49.7
avr. 2023
49.7
49.7
49.9
mars 2023
49.9
50.2
50.0
févr. 2023
50.0
49.8
49.8
janv. 2023
49.8
49.7
49.7
déc. 2022
49.7
50.0
49.8
nov. 2022
49.8
49.6
49.7
oct. 2022
49.7
50.0
49.9
sept. 2022
49.9
50.1
50.0
août 2022
50.0
49.9
50.1
juil. 2022
50.1
50.1
50.3
juin 2022
50.3
50.4
50.4
mai 2022
50.4
50.7
50.3
avr. 2022
50.3
50.2
50.1
mars 2022
50.1
49.8
50.2
févr. 2022
50.2
50.6
50.6
janv. 2022
50.6
50.8
50.7
déc. 2021
50.7
50.5
50.6
nov. 2021
50.6
50.9
50.8
oct. 2021
50.8
50.6
50.8
sept. 2021
50.8
50.7
50.9
août 2021
50.9
51.3
51.0
juil. 2021
51.0
50.9
50.8
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration