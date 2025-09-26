L’indice PMI SIPMM singapourien traduit le niveau d’activité du secteur manufacturier singapourien au cours du mois communiqué. L’indicateur est basé sur une enquête auprès de représentants de plus de 150 entreprises. Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse. Des indications plus élevées que prévues peuvent favorablement affecter les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice SIPMM des directeurs d’achat (PMI) de Singapour (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.