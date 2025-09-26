Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs parmi l’ensemble de la main-d’œuvre privée. Les chômeurs comprennent les personnes âgées de 15 à 74 ans, qui sont actuellement disponibles pour un emploi et qui sont activement à la recherche d’un emploi, mais qui n’ont pas d’emploi.

Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active totale de chômeurs qui étaient activement à la recherche d’un emploi au cours du mois communiqué. Étant donné que l’économie japonaise repose davantage sur le secteur industriel que sur la consommation privée, ces données ont tendance à avoir moins d’impact que les données sur l’emploi d’autres pays. Le marché du travail japonais a maintenu un taux de chômage étonnamment bas malgré la faible croissance du marché du travail dans le monde. Le taux de chômage des dernières années se situe dans la fourchette de 5 % pendant la récession.

Le chômage dans le groupe d’âge le plus jeune (15 à 24 ans) est plus élevé que la moyenne. Ces dernières années, le taux de chômage s’est amélioré, mais le gouvernement soupçonne une falsification des données.

La croissance de l’indice peut avoir un impact défavorable sur les cours du yen.

Dernières valeurs: