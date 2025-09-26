Calendrier économique
Taux de Chômage au Japon (Japan Unemployment Rate)
|Bas
|2.3%
|2.5%
|
2.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.4%
|
2.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs parmi l’ensemble de la main-d’œuvre privée. Les chômeurs comprennent les personnes âgées de 15 à 74 ans, qui sont actuellement disponibles pour un emploi et qui sont activement à la recherche d’un emploi, mais qui n’ont pas d’emploi.
Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active totale de chômeurs qui étaient activement à la recherche d’un emploi au cours du mois communiqué. Étant donné que l’économie japonaise repose davantage sur le secteur industriel que sur la consommation privée, ces données ont tendance à avoir moins d’impact que les données sur l’emploi d’autres pays. Le marché du travail japonais a maintenu un taux de chômage étonnamment bas malgré la faible croissance du marché du travail dans le monde. Le taux de chômage des dernières années se situe dans la fourchette de 5 % pendant la récession.
Le chômage dans le groupe d’âge le plus jeune (15 à 24 ans) est plus élevé que la moyenne. Ces dernières années, le taux de chômage s’est amélioré, mais le gouvernement soupçonne une falsification des données.
La croissance de l’indice peut avoir un impact défavorable sur les cours du yen.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage au Japon (Japan Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress