Taux de Chômage au Japon (Japan Unemployment Rate)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau de statistiques (Statistics Bureau)
Secteur
Travail
Bas 2.3% 2.5%
2.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.4%
2.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs parmi l’ensemble de la main-d’œuvre privée. Les chômeurs comprennent les personnes âgées de 15 à 74 ans, qui sont actuellement disponibles pour un emploi et qui sont activement à la recherche d’un emploi, mais qui n’ont pas d’emploi.

Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active totale de chômeurs qui étaient activement à la recherche d’un emploi au cours du mois communiqué. Étant donné que l’économie japonaise repose davantage sur le secteur industriel que sur la consommation privée, ces données ont tendance à avoir moins d’impact que les données sur l’emploi d’autres pays. Le marché du travail japonais a maintenu un taux de chômage étonnamment bas malgré la faible croissance du marché du travail dans le monde. Le taux de chômage des dernières années se situe dans la fourchette de 5 % pendant la récession.

Le chômage dans le groupe d’âge le plus jeune (15 à 24 ans) est plus élevé que la moyenne. Ces dernières années, le taux de chômage s’est amélioré, mais le gouvernement soupçonne une falsification des données.

La croissance de l’indice peut avoir un impact défavorable sur les cours du yen.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Taux de Chômage au Japon (Japan Unemployment Rate)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
2.3%
2.5%
2.5%
juin 2025
2.5%
2.5%
2.5%
mai 2025
2.5%
2.5%
2.5%
avr. 2025
2.5%
2.5%
2.5%
mars 2025
2.5%
2.5%
2.4%
févr. 2025
2.4%
2.5%
2.5%
janv. 2025
2.5%
2.5%
2.5%
déc. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
nov. 2024
2.5%
2.5%
2.5%
oct. 2024
2.5%
2.5%
2.4%
sept. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
août 2024
2.5%
2.6%
2.7%
juil. 2024
2.7%
2.5%
2.5%
juin 2024
2.5%
2.5%
2.6%
mai 2024
2.6%
2.5%
2.6%
avr. 2024
2.6%
2.5%
2.6%
mars 2024
2.6%
2.5%
2.6%
févr. 2024
2.6%
2.5%
2.4%
janv. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
déc. 2023
2.4%
2.6%
2.5%
nov. 2023
2.5%
2.6%
2.5%
oct. 2023
2.5%
2.6%
2.6%
sept. 2023
2.6%
2.7%
2.7%
août 2023
2.7%
2.6%
2.7%
juil. 2023
2.7%
2.6%
2.5%
juin 2023
2.5%
2.7%
2.6%
mai 2023
2.6%
2.6%
2.6%
avr. 2023
2.6%
2.6%
2.8%
mars 2023
2.8%
2.5%
2.6%
févr. 2023
2.6%
2.5%
2.4%
janv. 2023
2.4%
2.5%
2.5%
déc. 2022
2.5%
2.6%
2.5%
nov. 2022
2.5%
2.6%
2.6%
oct. 2022
2.6%
2.6%
2.6%
sept. 2022
2.6%
2.5%
2.5%
août 2022
2.5%
2.5%
2.6%
juil. 2022
2.6%
2.5%
2.6%
juin 2022
2.6%
2.5%
2.6%
mai 2022
2.6%
2.6%
2.5%
avr. 2022
2.5%
2.7%
2.6%
mars 2022
2.6%
2.7%
2.7%
févr. 2022
2.7%
2.7%
2.8%
janv. 2022
2.8%
2.6%
2.7%
déc. 2021
2.7%
2.7%
2.8%
nov. 2021
2.8%
2.8%
2.7%
oct. 2021
2.7%
2.9%
2.8%
sept. 2021
2.8%
3.0%
2.8%
août 2021
2.8%
3.0%
2.8%
juil. 2021
2.8%
3.0%
2.9%
juin 2021
2.9%
2.8%
3.0%
12345
