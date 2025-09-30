L’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas est publié chaque mois. Il traduit les conditions économiques globales et l’activité dans le secteur manufacturier du Texas.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 100 grandes entreprises de fabrication de la région. Les dirigeants de l’entreprise sont interrogés pour évaluer les variations dans les conditions de travail pour un certain nombre de paramètres, tels que la production, les nouvelles commandes, les prix pour le mois en cours et les prévisions pour les six prochains mois. En outre, ils marquent l’activité économique globale. Les participants à l’enquête sont invités à fournir des estimations relatives : si les chiffres ont crû, baissé ou restent inchangés.

Des indices distincts sont calculés pour chacune des valeurs en fonction des rapports. L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage de personnes interrogées signalant une baisse et le pourcentage de ceux signalant une croissance. Donc, si la valeur de l’indice est positive, cela indique que la plupart des entreprises ont signalé une amélioration de le climat commercial. Les valeurs de l’indice sont désaisonnalisées.

Le Texas apporte une contribution considérable à l’économie nationale, car il est le deuxième après la Californie en termes de production industrielle et la première région en termes d’exportations. 9,5% de la production totale aux États-Unis se trouve ici. Ainsi, l’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas peut servir d’indicateur de premier plan de la santé de l’ensemble de l’économie américaine. Ses valeurs clés sont étroitement corrélées avec les valeurs nationales.

La croissance de l’activité de production est un facteur favorable à la croissance économique. Par conséquent, une hausse de l’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas pourrait avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: