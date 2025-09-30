Calendrier économique
Indice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)
|Bas
|-8.7
|
-1.8
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-11.1
|
-8.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas est publié chaque mois. Il traduit les conditions économiques globales et l’activité dans le secteur manufacturier du Texas.
L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 100 grandes entreprises de fabrication de la région. Les dirigeants de l’entreprise sont interrogés pour évaluer les variations dans les conditions de travail pour un certain nombre de paramètres, tels que la production, les nouvelles commandes, les prix pour le mois en cours et les prévisions pour les six prochains mois. En outre, ils marquent l’activité économique globale. Les participants à l’enquête sont invités à fournir des estimations relatives : si les chiffres ont crû, baissé ou restent inchangés.
Des indices distincts sont calculés pour chacune des valeurs en fonction des rapports. L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage de personnes interrogées signalant une baisse et le pourcentage de ceux signalant une croissance. Donc, si la valeur de l’indice est positive, cela indique que la plupart des entreprises ont signalé une amélioration de le climat commercial. Les valeurs de l’indice sont désaisonnalisées.
Le Texas apporte une contribution considérable à l’économie nationale, car il est le deuxième après la Californie en termes de production industrielle et la première région en termes d’exportations. 9,5% de la production totale aux États-Unis se trouve ici. Ainsi, l’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas peut servir d’indicateur de premier plan de la santé de l’ensemble de l’économie américaine. Ses valeurs clés sont étroitement corrélées avec les valeurs nationales.
La croissance de l’activité de production est un facteur favorable à la croissance économique. Par conséquent, une hausse de l’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas pourrait avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress