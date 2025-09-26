Calendrier économique
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en Allemagne a/a (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
|Bas
|N/D
|2.1%
|
2.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est également recueilli mensuellement pour l’ensemble de l’Allemagne sur la base des lois européennes. Il couvre les prix des produits constants, y compris les droits d’accise perçus sur ceux-ci pour tous les marchandises et services achetés sur le marché intérieur qui font partie des dépenses de consommation des ménages privés. Il sert de mesure de l’inflation, de critère de convergence pour l’Europe et d’indice pour les instruments financiers.
En plus des prix recueillis à partir des catalogues et d’Internet mais aussi localement, des pondérations pour différents types de marchandises, types d’entreprises et les États fédéraux, qui sont déterminés à partir de statistiques secondaires, sont également comprises dans l’indice. Pour l’ IPCH, une précision de 0,1 point de pourcentage est ciblée. La base des prix et des pondérations est ajustée annuellement, la base de l’indice seulement tous les dix ans.
Les valeurs provisoires sont publiées peu avant la fin du mois, les valeurs finales vers le milieu du mois suivant. En Europe, la comparabilité spatiale et temporelle est assurée. L’indice harmonisé des prix à la consommation, l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix de détail sont dérivés de la même base de données en utilisant des méthodes différentes.
L’Indice harmonisé des prix à la consommation a/a traduit une variation en pourcentage du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.
L’Indice des prix à la consommation harmonisé est un outil important pour mesurer l’inflation et la stabilité monétaire et sert de critère pour la négociation salariale et est compris dans le calcul du PIB. Si l’indice augmente, cela a généralement un impact positif sur la devise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en Allemagne a/a (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress