L’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est également recueilli mensuellement pour l’ensemble de l’Allemagne sur la base des lois européennes. Il couvre les prix des produits constants, y compris les droits d’accise perçus sur ceux-ci pour tous les marchandises et services achetés sur le marché intérieur qui font partie des dépenses de consommation des ménages privés. Il sert de mesure de l’inflation, de critère de convergence pour l’Europe et d’indice pour les instruments financiers.

En plus des prix recueillis à partir des catalogues et d’Internet mais aussi localement, des pondérations pour différents types de marchandises, types d’entreprises et les États fédéraux, qui sont déterminés à partir de statistiques secondaires, sont également comprises dans l’indice. Pour l’ IPCH, une précision de 0,1 point de pourcentage est ciblée. La base des prix et des pondérations est ajustée annuellement, la base de l’indice seulement tous les dix ans.

Les valeurs provisoires sont publiées peu avant la fin du mois, les valeurs finales vers le milieu du mois suivant. En Europe, la comparabilité spatiale et temporelle est assurée. L’indice harmonisé des prix à la consommation, l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix de détail sont dérivés de la même base de données en utilisant des méthodes différentes.

L’Indice harmonisé des prix à la consommation a/a traduit une variation en pourcentage du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.

L’Indice des prix à la consommation harmonisé est un outil important pour mesurer l’inflation et la stabilité monétaire et sert de critère pour la négociation salariale et est compris dans le calcul du PIB. Si l’indice augmente, cela a généralement un impact positif sur la devise.

