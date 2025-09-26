Le taux de chômage n.d.a. traduit un pourcentage de travailleurs sans emploi par rapport à la main-d’œuvre civile totale du Mexique. Aucune désaisonnalisation n’est appliquée au calcul de l’indicateur. Une baisse du taux de chômage est une indication d’une hausse du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut stimuler l’économie nationale et donc avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Taux de chômage n.d.a.du Mexique (Mexico Unemployment Rate n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.