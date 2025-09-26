Calendrier économique
Taux de chômage n.d.a.du Mexique (Mexico Unemployment Rate n.s.a.)
|Bas
|2.8%
|3.0%
|
2.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.1%
|
2.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage n.d.a. traduit un pourcentage de travailleurs sans emploi par rapport à la main-d’œuvre civile totale du Mexique. Aucune désaisonnalisation n’est appliquée au calcul de l’indicateur. Une baisse du taux de chômage est une indication d’une hausse du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut stimuler l’économie nationale et donc avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Taux de chômage n.d.a.du Mexique (Mexico Unemployment Rate n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress