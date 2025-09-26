CalendrierSections

Demandes initiales de chômage aux États-Unis (United States Initial Jobless Claims)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Département de l'emploi aux États-Unis (United States Department of Labor)
Secteur
Travail
Haut 218 K 208 K
232 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
207 K
218 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les demandes initiales de chômage indiquent le nombre de personnes qui ont déposé une demande de prestations d’assurance-chômage pour la première fois au cours de la dernière semaine. En d’autres termes, l’indicateur traduit le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi au cours de la période donnée.

L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état du marché de l'emploi et la santé générale de l’économie américaine. Vu que le flux hebdomadaire de données montre une forte volatilité, les valeurs moyennes sur quatre semaines sont souvent surveillées à la place. Une forte volatilité peut provenir de différents facteurs. Par exemple, il peut y avoir moins de demandes en raison d’une semaine de travail réduite (pendant les vacances ou les congés).

La croissance systématique de l’indicateur indique un affaiblissement du marché de l'emploi et une hausse du chômage. Les demandes initiales de chômage croissent généralement avant que l’économie n’entre en récession. Inversement, ils peuvent décliner avant que l’économie ne commence à se redresser. Par conséquent, il est considéré comme un indicateur de premier plan fort de la santé de l’économie américaine.

En outre, la Réserve Fédérale prend en compte l’état du marché de l'emploi dans sa décision sur les taux d’intérêt. Ainsi, la croissance des demandes de chômage enregistrées pendant plusieurs semaines consécutives peut avoir un impact négatif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDemandes initiales de chômage aux États-Unis (United States Initial Jobless Claims)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
20 sept. 2025
218 K
208 K
232 K
13 sept. 2025
231 K
282 K
264 K
6 sept. 2025
263 K
235 K
236 K
30 août 2025
237 K
231 K
229 K
23 août 2025
229 K
236 K
234 K
16 août 2025
235 K
226 K
224 K
9 août 2025
224 K
223 K
227 K
2 août 2025
226 K
225 K
219 K
26 juil. 2025
218 K
224 K
217 K
19 juil. 2025
217 K
215 K
221 K
12 juil. 2025
221 K
218 K
228 K
5 juil. 2025
227 K
228 K
232 K
28 juin 2025
233 K
242 K
237 K
21 juin 2025
236 K
247 K
246 K
14 juin 2025
245 K
236 K
250 K
7 juin 2025
248 K
243 K
248 K
31 mai 2025
247 K
233 K
239 K
24 mai 2025
240 K
226 K
226 K
17 mai 2025
227 K
231 K
229 K
10 mai 2025
229 K
233 K
229 K
3 mai 2025
228 K
234 K
241 K
26 avr. 2025
241 K
218 K
223 K
19 avr. 2025
222 K
221 K
216 K
12 avr. 2025
215 K
219 K
224 K
5 avr. 2025
223 K
218 K
219 K
29 mars 2025
219 K
231 K
225 K
22 mars 2025
224 K
225 K
225 K
15 mars 2025
223 K
211 K
221 K
8 mars 2025
220 K
209 K
222 K
1 mars 2025
221 K
231 K
242 K
22 févr. 2025
242 K
211 K
220 K
15 févr. 2025
219 K
212 K
214 K
8 févr. 2025
213 K
218 K
220 K
1 févr. 2025
219 K
212 K
208 K
25 janv. 2025
207 K
213 K
223 K
18 janv. 2025
223 K
215 K
217 K
11 janv. 2025
217 K
216 K
203 K
4 janv. 2025
201 K
218 K
211 K
28 déc. 2024
211 K
219 K
220 K
21 déc. 2024
219 K
219 K
220 K
14 déc. 2024
220 K
224 K
242 K
7 déc. 2024
242 K
219 K
225 K
30 nov. 2024
224 K
205 K
215 K
23 nov. 2024
213 K
203 K
215 K
16 nov. 2024
213 K
217 K
219 K
9 nov. 2024
217 K
205 K
221 K
2 nov. 2024
221 K
212 K
218 K
26 oct. 2024
216 K
230 K
228 K
19 oct. 2024
227 K
230 K
242 K
12 oct. 2024
241 K
252 K
260 K
