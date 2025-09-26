Calendrier économique
Demandes initiales de chômage aux États-Unis (United States Initial Jobless Claims)
|Haut
|218 K
|208 K
|
232 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|207 K
|
218 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les demandes initiales de chômage indiquent le nombre de personnes qui ont déposé une demande de prestations d’assurance-chômage pour la première fois au cours de la dernière semaine. En d’autres termes, l’indicateur traduit le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi au cours de la période donnée.
L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état du marché de l'emploi et la santé générale de l’économie américaine. Vu que le flux hebdomadaire de données montre une forte volatilité, les valeurs moyennes sur quatre semaines sont souvent surveillées à la place. Une forte volatilité peut provenir de différents facteurs. Par exemple, il peut y avoir moins de demandes en raison d’une semaine de travail réduite (pendant les vacances ou les congés).
La croissance systématique de l’indicateur indique un affaiblissement du marché de l'emploi et une hausse du chômage. Les demandes initiales de chômage croissent généralement avant que l’économie n’entre en récession. Inversement, ils peuvent décliner avant que l’économie ne commence à se redresser. Par conséquent, il est considéré comme un indicateur de premier plan fort de la santé de l’économie américaine.
En outre, la Réserve Fédérale prend en compte l’état du marché de l'emploi dans sa décision sur les taux d’intérêt. Ainsi, la croissance des demandes de chômage enregistrées pendant plusieurs semaines consécutives peut avoir un impact négatif sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDemandes initiales de chômage aux États-Unis (United States Initial Jobless Claims)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
