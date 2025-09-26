L’Indice des Directeurs d’Achat (PMI) du secteur manufacturier chinois est un indicateur alternatif de l’indice PMI manufacturier chinois, qui est calculé par les organismes de statistique de l’État. Le calcul est axé sur une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats de 3000 entreprises manufacturières chinoises.

Le questionnaire comprend 13 questions sur les aspects suivants de l’état des affaires au cours du mois dernier: le volume de production, le nombre de nouvelles commandes, le nombre de commandes à l’exportation, le nombre de commandes en carnet, les stocks de produits finis dans les entrepôts, les achats, les importations, les prix payés, les prix reçus, le nombre d’employés, les livraisons des fournisseurs, les attentes en matière de production et d’activité commerciale pour les 6 prochains mois.

Les personnes interrogés sont sondées donner une description relative plutôt que quantitative de ces indicateurs: si chacun d’eux s’est amélioré, s’est aggravé ou n’a pas changé. Les index diffus auxiliaires sont compilés sur la base des données reçues. Chacun de ces indices est calculé en pourcentage de réponses positives plus la moitié des réponses neutres. Un tableau de ces indicateurs est fourni dans le rapport détaillé sur les PMI. Cependant, le calcul de l’indice PMI manufacturier n’est pas axé sur ces 13 sous-indices diffus, mais sur cinq indices de groupe. Leurs pondérations sont déterminées en fonction du degré d’influence sur l’économie :

Nouvelles commandes : 30%;

Volume de production : 25%;

Emploi: 20%;

Livraisons fournisseurs : 15%;

Stocks de matières premières: 10%.

Le PMI est l’un des principaux indicateurs de l’état de l’économie nationale et en particulier du secteur manufacturier. Les directeurs des achats sont généralement les premiers à remarquer des variations dans les conditions économiques en raison des spécificités de leur travail, de sorte que le PMI peut être considéré comme un indicateur de premier plan du secteur manufacturier du pays.

Les indications supérieures à 50 affichent une croissance générale de l’activité manufacturière, et les indications inférieures à 50 affichent une baisse. La croissance de l’indice PMI manufacturier indique le développement de l’industrie manufacturière chinoise. Cela peut favorablement affecter les cours du yuan.

Dernières valeurs: