Indice des tendances de l’emploi du Conference Board aux États-Unis (The Conference Board United States Employment Trends Index)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Conference Board. (The Conference Board)
Secteur
Travail
Bas 106.41 108.58
107.13
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
104.91
106.41
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
L’indice CB des tendances de l’emploi est une valeur cumulative de huit indicateurs du marché de l'emploi, qui traduisent les tendances de base des conditions d’emploi :

  • Le pourcentage de personnes interrogées qui trouvent « des emplois difficiles à obtenir »
  • Demandes initiales d’assurance-chômage
  • Pourcentage d’entreprises dont les postes ne sont pas en mesure d’être pourvu à l’heure actuelle
  • Nombre de salariés embauchés par l’industrie de l’aide temporaire
  • La part des salariés travaillant à temps partiel pour des raisons économiques
  • Nombre d’offres d’emploi
  • Indice de la Production Industrielle
  • Ventes réelles dans le secteur manufacturier et commercial

Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Indice des tendances de l'emploi du Conference Board aux États-Unis". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
106.41
108.58
107.13
juil. 2025
107.55
106.60
108.19
juin 2025
107.83
106.29
107.83
mai 2025
107.49
107.49
108.00
avr. 2025
107.57
108.67
108.41
mars 2025
109.03
108.93
108.47
févr. 2025
108.56
109.22
109.45
janv. 2025
108.35
109.23
109.23
déc. 2024
109.70
109.25
109.45
nov. 2024
109.55
107.44
108.25
oct. 2024
107.66
108.14
107.58
sept. 2024
108.48
108.63
109.54
août 2024
109.04
109.19
108.71
juil. 2024
109.61
109.93
110.58
juin 2024
110.27
110.71
111.04
mai 2024
111.44
111.17
110.48
avr. 2024
111.25
112.09
112.16
mars 2024
112.84
112.24
111.85
févr. 2024
112.29
112.52
113.18
janv. 2024
113.71
113.85
112.91
déc. 2023
113.15
113.66
112.48
nov. 2023
113.05
114.48
113.09
oct. 2023
114.16
113.92
114.63
sept. 2023
114.66
114.30
114.16
août 2023
113.02
114.97
114.71
juil. 2023
115.45
115.31
113.56
juin 2023
114.31
116.26
115.53
mai 2023
116.15
116.31
116.79
avr. 2023
116.18
117.37
115.51
mars 2023
116.24
118.64
116.75
févr. 2023
118.29
117.66
118.14
janv. 2023
118.74
117.09
117.06
déc. 2022
116.31
118.73
117.14
nov. 2022
117.65
120.02
118.74
oct. 2022
119.57
119.78
120.73
sept. 2022
120.17
118.63
118.48
août 2022
119.06
118.63
118.20
juil. 2022
117.63
119.73
118.70
juin 2022
119.38
120.14
118.88
mai 2022
119.77
120.54
120.60
avr. 2022
120.18
120.05
120.78
mars 2022
120.56
118.56
118.90
févr. 2022
119.18
117.26
118.15
janv. 2022
117.62
115.68
117.94
déc. 2021
116.63
113.45
115.64
nov. 2021
114.49
111.35
113.03
oct. 2021
112.23
110.40
109.68
sept. 2021
110.35
110.12
110.68
août 2021
110.37
109.85
109.89
juil. 2021
109.80
108.63
108.96
1234
Exporter

