L’indice CB des tendances de l’emploi est une valeur cumulative de huit indicateurs du marché de l'emploi, qui traduisent les tendances de base des conditions d’emploi :

Le pourcentage de personnes interrogées qui trouvent « des emplois difficiles à obtenir »

Demandes initiales d’assurance-chômage

Pourcentage d’entreprises dont les postes ne sont pas en mesure d’être pourvu à l’heure actuelle

Nombre de salariés embauchés par l’industrie de l’aide temporaire

La part des salariés travaillant à temps partiel pour des raisons économiques

Nombre d’offres d’emploi

Indice de la Production Industrielle

Ventes réelles dans le secteur manufacturier et commercial

Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs: