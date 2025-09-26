CalendrierSections

Confiance des consommateurs en Suède (Sweden Consumer Confidence)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Institut National de Recherche Économique (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Secteur
Consommateur
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs (ICC) de la Suède affiche le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête auprès des consommateurs menée par le National Institute for Economic Research NIER au cours des deux premières semaines du mois.

Chaque mois, NIER interroge environ 1 500 citoyens suédois dans un étude menée par téléphone. Un échantillon aléatoire de citoyens âgés de 16 à 84 ans est établi pour l’enquête. Au cours de l’entretien, les participants sont invités à évaluer leur propre condition financière, la condition économique actuelle du pays et la possibilité de faire des achats importants et des économies. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.

Deux éléments sont calculés dans le même cadre : un micro-indice et un macro-indice. Le premier traduit la confiance en matière de finances personnelles, le second traite de l’opinion concernant l’ensemble de l’économie suédoise.

Les indications supérieures à 100 affichent la confiance des consommateurs et un climat économique favorable dans le pays. Par conséquent, une croissance plus élevée que prévue peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise. Inversement, des valeurs plus faibles peuvent pousser les cours SEK vers le bas.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des consommateurs en Suède (Sweden Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
87.3
84.6
juin 2025
84.6
79.3
83.6
mai 2025
83.1
81.5
81.8
avr. 2025
81.6
89.2
88.8
mars 2025
89.8
94.0
94.6
févr. 2025
95.0
96.6
98.3
janv. 2025
99.1
96.2
96.7
déc. 2024
96.7
103.4
101.6
nov. 2024
102.0
103.9
101.2
oct. 2024
101.3
100.3
99.7
sept. 2024
99.5
99.1
97.0
août 2024
96.3
99.9
96.2
juil. 2024
96.6
95.3
93.7
juin 2024
93.3
92.7
91.3
mai 2024
91.3
89.4
88.8
avr. 2024
88.9
88.3
87.6
mars 2024
87.5
87.2
83.0
févr. 2024
82.7
77.8
82.7
janv. 2024
82.3
77.0
74.8
déc. 2023
74.5
72.4
73.2
nov. 2023
72.8
68.4
70.6
oct. 2023
70.1
70.3
69.4
sept. 2023
69.1
73.8
70.6
août 2023
70.4
75.1
72.5
juil. 2023
72.3
81.0
71.8
juin 2023
71.7
78.2
70.3
mai 2023
69.5
74.7
65.8
avr. 2023
65.1
72.4
63.8
mars 2023
62.8
70.0
61.1
févr. 2023
59.9
65.2
57.7
janv. 2023
56.3
60.6
55.4
déc. 2022
54.1
56.6
57.4
nov. 2022
55.8
52.1
50.2
oct. 2022
48.3
53.0
52.1
sept. 2022
49.7
55.0
57.8
août 2022
56.3
55.9
56.1
juil. 2022
54.1
60.9
66.5
juin 2022
65.5
63.2
71.3
mai 2022
70.4
66.4
74.5
avr. 2022
74.9
71.3
73.3
mars 2022
73.5
81.4
89.0
févr. 2022
88.9
90.4
89.8
janv. 2022
90.1
103.6
98.3
déc. 2021
98.7
104.3
99.5
nov. 2021
99.7
105.7
102.9
oct. 2021
103.1
108.3
106.6
sept. 2021
107.3
110.4
107.9
août 2021
108.6
108.9
106.2
123
