L’indice de confiance des consommateurs (ICC) de la Suède affiche le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête auprès des consommateurs menée par le National Institute for Economic Research NIER au cours des deux premières semaines du mois.

Chaque mois, NIER interroge environ 1 500 citoyens suédois dans un étude menée par téléphone. Un échantillon aléatoire de citoyens âgés de 16 à 84 ans est établi pour l’enquête. Au cours de l’entretien, les participants sont invités à évaluer leur propre condition financière, la condition économique actuelle du pays et la possibilité de faire des achats importants et des économies. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.

Deux éléments sont calculés dans le même cadre : un micro-indice et un macro-indice. Le premier traduit la confiance en matière de finances personnelles, le second traite de l’opinion concernant l’ensemble de l’économie suédoise.

Les indications supérieures à 100 affichent la confiance des consommateurs et un climat économique favorable dans le pays. Par conséquent, une croissance plus élevée que prévue peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise. Inversement, des valeurs plus faibles peuvent pousser les cours SEK vers le bas.

