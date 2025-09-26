Calendrier économique
Revenu personnel aux États-Unis m/m (United States Personal Income m/m)
|Bas
|0.4%
|-0.1%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le revenu personnel m/m montre une variation du montant des fonds reçus par les consommateurs au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul comprend tous les types de revenus : salaires et traitements, primes, revenus locatifs, dividendes provenant des investissements, participation des bénéfices des entreprises, avantages sociaux, paiements d’assurance, retraite, etc.
Le BEA (Bureau d'Analyse Économique) aux États-Unis publie l’indicateur dans le cadre du rapport sur le revenu personnel et les dépenses, ainsi que sur lesdépenses personnelles. Les analystes interprètent souvent ces deux indicateurs en combinaison, car le rapport entre ces deux valeurs est pris en compte lors de l’évaluation de l’activité des consommateurs et pour prédire leur comportement ultérieur.
L’indicateur est utilisé pour prévoir les dépenses de consommation dans un avenir proche et évaluer l’inflation. La croissance du revenu personnel provenant de différentes sources peut réchauffer le marché de la consommation et entraîner une hausse des dépenses et une croissance de l’inflation.
Une lecture plus élevée est généralement considérée comme positive pour le dollar américain, car elle est étroitement liée à la croissance de l’inflation.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRevenu personnel aux États-Unis m/m (United States Personal Income m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
