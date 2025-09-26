Calendrier économique
Banque d’Angleterre (BoE) Prêt hypothécaire m/m (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)
|Bas
|£4.522 B
|£-1.540 B
|
£5.389 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|£2.964 B
|
£4.522 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le prêt hypothécaire de la Banque d'Angleterre m/m traduit une variation du montant net des prêts garantis au domicile actuels au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
La BoE recueille des informations sur les prêts hypothécaires garantis par sur une base mensuelle. Trois principaux types de prêteurs fournissent des prêts hypothécaires et soumettent des rapports connexes à la Banque d’Angleterre et à d’autres organismes publics.
- Banques résidant au Royaume-Uni. Elles fournissent des rapports de crédit mensuels directement à la Banque d’Angleterre.
- Les sociétés de construction sont des banques spécialisées, qui fournissent des prêts au logement ciblés. Les données des sociétés de construction sont également recueillies de manière permanente et fournies sous des formes spéciales.
- Autres prêteurs spécialisés. Les données qui en proviennent sont recueillies par l’Office des statistiques nationales.
Le volume net des prêts hypothécaires en cours est le flux brut de prêts du mois en cours, déduction faite du remboursement du prêt.
La croissance des prêts hypothécaires est une indication de l’expansion du marché immobilier et du facteur d’activité du secteur bancaire. La croissance est généralement favorable à l’économie nationale. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque d’Angleterre (BoE) Prêt hypothécaire m/m (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress