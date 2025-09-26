Le prêt hypothécaire de la Banque d'Angleterre m/m traduit une variation du montant net des prêts garantis au domicile actuels au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

La BoE recueille des informations sur les prêts hypothécaires garantis par sur une base mensuelle. Trois principaux types de prêteurs fournissent des prêts hypothécaires et soumettent des rapports connexes à la Banque d’Angleterre et à d’autres organismes publics.

Banques résidant au Royaume-Uni. Elles fournissent des rapports de crédit mensuels directement à la Banque d’Angleterre.

Les sociétés de construction sont des banques spécialisées, qui fournissent des prêts au logement ciblés. Les données des sociétés de construction sont également recueillies de manière permanente et fournies sous des formes spéciales.

Autres prêteurs spécialisés. Les données qui en proviennent sont recueillies par l’Office des statistiques nationales.

Le volume net des prêts hypothécaires en cours est le flux brut de prêts du mois en cours, déduction faite du remboursement du prêt.

La croissance des prêts hypothécaires est une indication de l’expansion du marché immobilier et du facteur d’activité du secteur bancaire. La croissance est généralement favorable à l’économie nationale. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: