L’indice de confiance des entreprises suédois traduit l’optimisme des entreprises du pays quant à le climat économique actuel. L’indice est calculé mensuellement à l’aide d’une enquête en ligne menée par le National Institute for Economic Research (NIER).

L’Institut National interroge chaque mois les dirigeants d’environ 7 000 entreprises suédoises. L’échantillon comprend des entreprises d’au moins 100 salariés. Les entreprises sont stratifiées par taille et par secteur d’activité. La collecte de toutes les données des personnes interrogées prend environ trois semaines.

Le poids des réponses d’une entreprise particulière dépend de sa taille, c’est-à-dire que plus l’entreprise est grande, plus les pondérations attribuées à ses réponses sont élevées (à l’exception du secteur manufacturier, dans lequel les pondérations sont fixées en fonction du volume de production). Ces poids sont mis à jour chaque année en fonction de l’échantillon mis à jour. Les réponses pondérées sont résumées et extrapolées comme si toutes les entreprises participaient à l’enquête.

Les entreprises évaluent la condition actuelle en termes de commandes, d’inventaires de produits finis, de volumes de production attendus et d’emploi. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.

L’indice de confiance des entreprises est l’un des indicateurs clés qui caractérisent le climat des affaires et l’état général de l’économie du pays. Les indications supérieures à 100 montrent une amélioration des conditions commerciales et un sentiment positif dans le climat des affaires suédois. Même si une valeur est inférieure à 100 mais montre une amélioration considérable par rapport à la période précédente, la valeur peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise. Des indications inférieures à 100 montrent une aggravation de la condition.

Dernières valeurs: