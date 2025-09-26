Calendrier économique
Confiance des Entreprises en Suède (Sweden Business Confidence)
|Bas
|N/D
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance des entreprises suédois traduit l’optimisme des entreprises du pays quant à le climat économique actuel. L’indice est calculé mensuellement à l’aide d’une enquête en ligne menée par le National Institute for Economic Research (NIER).
L’Institut National interroge chaque mois les dirigeants d’environ 7 000 entreprises suédoises. L’échantillon comprend des entreprises d’au moins 100 salariés. Les entreprises sont stratifiées par taille et par secteur d’activité. La collecte de toutes les données des personnes interrogées prend environ trois semaines.
Le poids des réponses d’une entreprise particulière dépend de sa taille, c’est-à-dire que plus l’entreprise est grande, plus les pondérations attribuées à ses réponses sont élevées (à l’exception du secteur manufacturier, dans lequel les pondérations sont fixées en fonction du volume de production). Ces poids sont mis à jour chaque année en fonction de l’échantillon mis à jour. Les réponses pondérées sont résumées et extrapolées comme si toutes les entreprises participaient à l’enquête.
Les entreprises évaluent la condition actuelle en termes de commandes, d’inventaires de produits finis, de volumes de production attendus et d’emploi. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.
L’indice de confiance des entreprises est l’un des indicateurs clés qui caractérisent le climat des affaires et l’état général de l’économie du pays. Les indications supérieures à 100 montrent une amélioration des conditions commerciales et un sentiment positif dans le climat des affaires suédois. Même si une valeur est inférieure à 100 mais montre une amélioration considérable par rapport à la période précédente, la valeur peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise. Des indications inférieures à 100 montrent une aggravation de la condition.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des Entreprises en Suède (Sweden Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress