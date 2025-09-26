CalendrierSections

Confiance des Entreprises en Suède (Sweden Business Confidence)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Institut National de Recherche Économique (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Secteur
Affaires
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de confiance des entreprises suédois traduit l’optimisme des entreprises du pays quant à le climat économique actuel. L’indice est calculé mensuellement à l’aide d’une enquête en ligne menée par le National Institute for Economic Research (NIER).

L’Institut National interroge chaque mois les dirigeants d’environ 7 000 entreprises suédoises. L’échantillon comprend des entreprises d’au moins 100 salariés. Les entreprises sont stratifiées par taille et par secteur d’activité. La collecte de toutes les données des personnes interrogées prend environ trois semaines.

Le poids des réponses d’une entreprise particulière dépend de sa taille, c’est-à-dire que plus l’entreprise est grande, plus les pondérations attribuées à ses réponses sont élevées (à l’exception du secteur manufacturier, dans lequel les pondérations sont fixées en fonction du volume de production). Ces poids sont mis à jour chaque année en fonction de l’échantillon mis à jour. Les réponses pondérées sont résumées et extrapolées comme si toutes les entreprises participaient à l’enquête.

Les entreprises évaluent la condition actuelle en termes de commandes, d’inventaires de produits finis, de volumes de production attendus et d’emploi. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.

L’indice de confiance des entreprises est l’un des indicateurs clés qui caractérisent le climat des affaires et l’état général de l’économie du pays. Les indications supérieures à 100 montrent une amélioration des conditions commerciales et un sentiment positif dans le climat des affaires suédois. Même si une valeur est inférieure à 100 mais montre une amélioration considérable par rapport à la période précédente, la valeur peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise. Des indications inférieures à 100 montrent une aggravation de la condition.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Confiance des Entreprises en Suède (Sweden Business Confidence)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
95.0
94.8
juin 2025
94.8
99.6
98.4
mai 2025
98.9
98.4
99.8
avr. 2025
99.9
99.4
98.9
mars 2025
99.1
102.7
101.2
févr. 2025
101.6
101.9
100.8
janv. 2025
101.1
101.4
100.6
déc. 2024
100.6
98.0
98.6
nov. 2024
98.3
95.5
95.2
oct. 2024
95.0
96.1
96.3
sept. 2024
96.5
94.0
95.1
août 2024
95.0
94.4
95.5
juil. 2024
95.4
95.5
97.4
juin 2024
97.3
93.0
94.5
mai 2024
94.6
95.0
96.2
avr. 2024
96.3
94.1
94.4
mars 2024
94.4
91.7
92.1
févr. 2024
92.0
89.0
91.8
janv. 2024
91.7
85.6
87.1
déc. 2023
86.6
86.2
85.5
nov. 2023
85.2
86.7
85.9
oct. 2023
85.9
84.7
86.8
sept. 2023
86.8
86.5
87.8
août 2023
87.7
90.0
90.5
juil. 2023
90.5
90.6
91.5
juin 2023
91.8
87.6
90.5
mai 2023
90.6
87.5
89.2
avr. 2023
89.3
89.5
91.5
mars 2023
91.7
87.4
89.4
févr. 2023
88.9
87.3
87.1
janv. 2023
86.3
87.4
88.0
déc. 2022
87.6
83.6
86.7
nov. 2022
86.1
86.5
89.2
oct. 2022
89.0
91.9
95.8
sept. 2022
96.4
99.1
101.9
août 2022
102.4
106.4
107.7
juil. 2022
108.0
111.6
110.9
juin 2022
111.6
115.0
114.7
mai 2022
115.1
114.0
114.5
avr. 2022
114.6
115.1
115.0
mars 2022
114.9
113.1
114.7
févr. 2022
114.8
113.8
109.9
janv. 2022
111.0
117.7
116.0
déc. 2021
116.3
119.3
118.0
nov. 2021
118.4
119.6
119.3
oct. 2021
119.5
119.2
118.4
sept. 2021
118.8
121.2
118.5
août 2021
118.7
121.4
122.4
123
