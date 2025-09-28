Le produit intérieur brut a/a traduit une variation de la valeur totale de tous les marchandises et services produits dans la zone euro au cours du trimestre spécifié par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le calcul exclut le prix des marchandises et services utilisés dans la fabrication intermédiaire. Les données sont désaisonnalisées. Le PIB de la zone euro est calculé sur la base des PIB individuels des États membres.

La formule de calcul du PIB fondée sur les dépenses ressemble généralement à la somme des éléments suivants:

Dépenses de consommation personnelle

Investissement brut en capital (investissement dans des entreprises privées, par exemple équipement)

Dépenses publiques (consommation et investissement)

Exportations nettes (exportations moins importations. La valeur peut être négative)

Les sources de données les plus importantes disponibles dans les résumés nationaux pour les pays de la zone euro sont les suivantes :

Enquêtes de conjoncture de court terme, qui fournissent des données sur les ventes et le chiffre d’affaires, les achats, les stocks, la rémunération et l’emploi des travailleurs, les indices de production et les ventes au détail

Enquêtes auprès des ménages sur les revenus et les dépenses en marchandises et services

Statistiques des prix (IPC, IPP, indices des prix à l’importation et à l’exportation, indice des coûts de construction)

Statistiques du commerce extérieur

Données provenant de sources administratives (recettes et dépenses du gouvernement, états financiers, déclarations fiscales, permis de construire, données sur l’emploi, etc.).

Le PIB est l’indicateur clé de la santé économique de la zone euro. La croissance de l’indicateur indique une augmentation de l’économie et du bien-être de la population. La croissance du PIB pourrait donc avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs: