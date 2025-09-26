Calendrier économique
Gains horaires moyens aux États-Unis a/a (United States Average Hourly Earnings y/y)
|Moyen
|3.7%
|3.9%
|
3.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.9%
|
3.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur gains horaires moyens a/a traduit les variations du mois en cours dans la rémunération horaire moyenne dans la plupart des industries non agricoles par rapport au même mois de l’année précédente.
L’indicateur ne comprend que les salariés des entreprises privées. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.
Les gains horaires moyens sont compris dans d’autres indicateurs de l’économie américaine. Par exemple, les données sur les gains permettent d’évaluer l’emploi, les tendances des gains et l’inflation des gains. Ces données sont également utilisées dans le calcul du revenu personnel.
Une hausse du salaire horaire moyen conduit à une amélioration des possibilités d’épargne et à la croissance de la consommation régulière. Une activité de consommation plus élevée est une indication d’une activité économique plus élevée dans le pays. Ainsi, une hausse de la rémunération horaire moyenne indique une amélioration des conditions économiques. La croissance des salaires indique également la croissance inflationniste.
Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deGains horaires moyens aux États-Unis a/a (United States Average Hourly Earnings y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
