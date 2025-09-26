Calendrier économique
Ventes au détail a/a en Espagne (Spain Retail Sales y/y)
|Bas
|4.7%
|5.6%
|
6.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.4%
|
4.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice annuel des ventes au détail en Espagne fournit une mesure mensuelle des bonnes ventes au détail, qui est basée sur une enquête auprès des magasins de détail de différents types et tailles, à l’exception des concessionnaires automobiles, au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. Il s’agit d’un indicateur très important des dépenses de consommation, car il est en corrélation avec le niveau de confiance des consommateurs. L’objectif de l’indice des ventes au détail est de montrer les caractéristiques essentielles des commerçants de détail espagnols et de fournir des données pour l’évaluation de l’évolution du secteur à court terme.
Les données sont recueillies sur la base d’un échantillonnage stratifié aléatoire auprès d’environ 12 000 entreprises. Un échantillon aléatoire est sélectionné sur chaque couche, à l’exception des entreprises employant plus de 50 personnes, qui sont toujours comprises dans l’échantillonnage. Dans certaines communautés autonomes et villes, les petites entreprises représentatives sont également complètes en raison de la faible population.
Les données connexes sont recueillies par les départements régionaux de l’Institut National de la Statistique. Les entreprises remplissent un questionnaire mensuel par la poste, Internet, téléphone ou télécopieur.
L’indice des ventes au détail est calculé selon la formule agrégée de Laspeyres avec la période de référence fixée à 2015. L’indice agrégé mesure la dynamique totale des indices sur une courte période de temps par rapport à différentes périodes de base.
L’indice est d’abord ajusté conformément au calendrier, puis est également désaisonnalisé. La variation de saison permet de préserver une dynamique d’intensité similaire dans chaque mois, trimestre ou saison à venir.
Une valeur supérieure aux prévisions doit être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail a/a en Espagne (Spain Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
