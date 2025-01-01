Le Bulletin économique de la Banque Centrale Européenne présente les informations économiques et financières qui constituent la base des décisions de politique générale du Conseil des Gouverneurs. Il est publié huit fois par an, deux semaines après chaque réunion sur la politique monétaire.

Les Bulletins de mars, juin, septembre et décembre fournissent une analyse complète des événements économiques et financiers, y compris un débat intégré des projections macroéconomiques sur l’inflation, la croissance économique, le commerce extérieur, etc.

Le bulletin est publié sur le site Internet de la BCE. Il se compose de trois principaux blocs.

Le premier bloc fournit une évaluation générale des conditions économiques. Il comprend six sections :

Résumé

Description du climat extérieur et politique qui affecte le système financier de la zone euro

Estimations de l’activité économique (y compris le marché du travail, la production, etc.)

Volets de l’évolution financière

Description des prix et des coûts

Secteur monétaire et du crédit

Le deuxième bloc se compose de thèmes distincts décrivant divers volets financiers et économiques, qui ont la plus grande influence sur la condition générale au moment de la publication du Bulletin. Le troisième bloc comporte un certain nombre d’articles économiques. Ces articles pourraient couvrir différents thèmes, en fonction des développements les plus pertinents du moment.

Le Bulletin de la BCE est un résumé court mais complet, qui permet de visualiser et d’interpréter l’image générale du marché. Il s’agit en fait d’une collection d’informations et de matériel analytique. Étant donné que le Bulletin est publié après l’annonce de la décision de la BCE sur les taux d’intérêt, il n’a pratiquement aucun impact sur les cours de l’euro. Cependant, la publication du Bulletin est considérée comme l’un des événements économiques les plus importants de la zone euro en raison de son caractère informatif.