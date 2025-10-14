Calendrier économique
Produit intérieur brut (PIB) en Allemagne q/q (Germany Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Haut
|-0.3%
|-0.1%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.2%
|
-0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) est déterminé trimestriellement et annuellement à partir des comptes nationaux qui sont calculés selon le concept intérieur par les activités économiques sur le territoire économique de la République Fédérale d’Allemagne.
Outre toutes les enquêtes statistiques économiques actuelles disponibles à la date de déclaration pertinente, y compris d’autres sources de données telles que celles du système financier et fiscal, de l’Agence fédérale pour l’emploi, des données des grandes entreprises, etc., les comptes nationaux sont également compris. Les comptes nationaux sont déterminés à la fois du côté de l’origine, c’est-à-dire de la valeur ajoutée brute de l’industrie et des prestataires de services hors impôts, et du côté de la consommation, c’est-à-dire des dépenses de consommation, des investissements et des exportations nettes (exportations - importations). Les deux parties sont coordonnées et le résultat est la valeur du PIB qui est publiée.
Les valeurs des comptes nationaux et donc du PIB peuvent être ajustées par les prix, ce qui se fait sur une base annuelle sur la base des prix de l’année précédente. À cette fin, les résultats annuels sont évalués dans les prix moyens de l’année précédente, qui forment ensuite des séries chronologiques comparables par liaison en chaîne. En Allemagne, la méthode dite du chevauchement annuel est utilisée pour les trimestres dont les résultats sont systématiquement liés aux résultats annuels. Les fluctuations saisonnières et calendaires sont calculées et publiées à l’aide de la méthode Census X-12-ARIMA d’une part et de la méthode Berlin BV 4.1 d’autre part.
Les chiffres sont comparables tant en Europe qu’à l’international. En termes de temps, il existe une comparabilité ininterrompue pour l’ensemble de l’Allemagne de 1991 et de 1970 à 1991 pour l’Allemagne de l’Ouest, avant cela seulement dans une mesure limitée.
Le produit intérieur brut q/q indique les variations des valeurs monétaires du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Les chiffres sont corrigés des prix des variations saisonnières et du calendrier. La croissance du PIB pourrait avoir un impact favorable sur le taux de change de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Produit intérieur brut (PIB) en Allemagne q/q (Germany Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress