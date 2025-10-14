Le produit intérieur brut (PIB) est déterminé trimestriellement et annuellement à partir des comptes nationaux qui sont calculés selon le concept intérieur par les activités économiques sur le territoire économique de la République Fédérale d’Allemagne.

Outre toutes les enquêtes statistiques économiques actuelles disponibles à la date de déclaration pertinente, y compris d’autres sources de données telles que celles du système financier et fiscal, de l’Agence fédérale pour l’emploi, des données des grandes entreprises, etc., les comptes nationaux sont également compris. Les comptes nationaux sont déterminés à la fois du côté de l’origine, c’est-à-dire de la valeur ajoutée brute de l’industrie et des prestataires de services hors impôts, et du côté de la consommation, c’est-à-dire des dépenses de consommation, des investissements et des exportations nettes (exportations - importations). Les deux parties sont coordonnées et le résultat est la valeur du PIB qui est publiée.

Les valeurs des comptes nationaux et donc du PIB peuvent être ajustées par les prix, ce qui se fait sur une base annuelle sur la base des prix de l’année précédente. À cette fin, les résultats annuels sont évalués dans les prix moyens de l’année précédente, qui forment ensuite des séries chronologiques comparables par liaison en chaîne. En Allemagne, la méthode dite du chevauchement annuel est utilisée pour les trimestres dont les résultats sont systématiquement liés aux résultats annuels. Les fluctuations saisonnières et calendaires sont calculées et publiées à l’aide de la méthode Census X-12-ARIMA d’une part et de la méthode Berlin BV 4.1 d’autre part.

Les chiffres sont comparables tant en Europe qu’à l’international. En termes de temps, il existe une comparabilité ininterrompue pour l’ensemble de l’Allemagne de 1991 et de 1970 à 1991 pour l’Allemagne de l’Ouest, avant cela seulement dans une mesure limitée.

Le produit intérieur brut q/q indique les variations des valeurs monétaires du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Les chiffres sont corrigés des prix des variations saisonnières et du calendrier. La croissance du PIB pourrait avoir un impact favorable sur le taux de change de l’euro.

