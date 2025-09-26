Calendrier économique
Production industrielle japonaise a/a (Japan Industrial Production y/y)
|Bas
|-0.4%
|-0.9%
|
-0.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.7%
|
-0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production industrielle a/a indique l’évolution des productions du secteur industriel japonais au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Ce rapport comprend des données pour tous les secteurs de production du Japon, y compris l’industrie, les mines et l’énergie.
L’objectif est de comprendre les activités de production, d’expédition et d’inventaire sur les sites commerciaux nationaux qui fournissent des produits industriels, l’état d’exploitation de la fabrication d’équipements industriels et les tendances de la capacité de production de divers équipements.
C’est l’un des indicateurs clés de l’économie japonaise car le PIB du Japon dépend largement de l’exportation de marchandises industrielles. Ayant connaissance des plans pour les deux mois avant la production, vous pouvez rapidement comprendre les activités de production du Japon.
Une croissance de la production industrielle plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour les cours du yen.
L’indicateur attire beaucoup d’attention car il couvre la production dans tout le pays et affiche un haut niveau d’efficacité. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction industrielle japonaise a/a (Japan Industrial Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
