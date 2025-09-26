Les importations australiennes m/m traduisent une variation de la valeur en USD des marchandises et services achetés par des résidents australiens de l’étranger au cours du mois déclaré. Le calcul de la valeur des importations dans la monnaie américaine assure une comparaison correcte des importations de l’Australie avec d’autres pays et une évaluation correcte des statistiques commerciales. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.

Les statistiques commerciales sont calculées sur la base des informations que les sociétés importantes fournissent aux organismes gouvernementaux. Les données sont ajustées avant d’être ajoutées à la balance des paiements. Dans la pratique, le calcul des statistiques d’exportation est basé sur les marchandises qui subissent le régime douanier et pour lesquelles une déclaration en douane est préparée.

Les groupes de marchandises suivants sont exclus du calcul:

Importations temporaires de marchandises non destinées à la vente (marchandises de transit, œuvres d’art pour exposition, chevaux de course, etc.; articles importés pour être réparés)

Journaux et périodiques envoyés en Australie sous abonnement direct

Véhicules destinés aux marchandises et aux passagers

marchandises sur supports numériques (films, enregistrements audio, livres en ligne, etc.)

Déchets et débris n’ayant aucune valeur commerciale

Quelques autres éléments

Une variation du volume des importations est l’un des facteurs importants dans l’évaluation du développement économique. Cet indicateur est une composante essentielle du PIB national.

L’impact des importations sur les cours du dollar australien est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de la production. En règle générale, les résidents australiens doivent vendre le dollar australien et acheter des devises étrangères afin de payer au fournisseur pour les livraisons à l’importation. Par conséquent, la forte croissance des importations peut être considérée comme négative pour les cours de la monnaie nationale. Cependant, l’impact de cette composante de la balance commerciale sur la volatilité de l’AUD est généralement de nature à court terme.

