La croissance des dépôts a/a en Inde traduit une variation des dépôts bancaires au cours du trimestre donné par rapport à la même période il y a un an. La Banque de Réserve de l’Inde mène une enquête auprès des banques commerciales du pays afin de recueillir des données pour le calcul de l’indicateur.

Les dépôts font référence à l’argent accepté par les banques de la population pour la garde. Les statistiques traduisent les dépôts courants, les dépôts des caisses d’épargne et les dépôts à temps. L’indicateur couvre les données sur les comptes de dépôt, les certificats de dépôt (à l’exclusion des CD interbancaires), les comptes de dépôt des employés de banque dans leurs propres banques, les soldes négatifs sur les comptes de crédit. Les statistiques ne couvrent pas les comptes qui ne peuvent pas être définis comme dépositaires, ainsi que les chèques bancaires, les ordres de paiement et autres obligations qui ont été émis mais n’ont pas été remboursés.

Les indications des dépôts sont prises en compte dans l’analyse combinée avec les données sur les prêts. Un ralentissement des dépôts bancaires ainsi qu’une hausse de la demande de prêts peuvent entraîner un déficit de liquidité du système financier national.

La hausse des dépôts montre la loyauté du public envers le secteur bancaire et une vision favorable de l’économie dans son ensemble. En outre, les dépôts augmentent le roulement de l’argent dans le secteur financier du pays et élargissent les possibilités de prêt. Par conséquent, la croissance des dépôts peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.

