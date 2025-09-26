Calendrier économique
Croissance des dépôts en Inde a/a (India Deposit Growth y/y)
|Bas
|N/D
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La croissance des dépôts a/a en Inde traduit une variation des dépôts bancaires au cours du trimestre donné par rapport à la même période il y a un an. La Banque de Réserve de l’Inde mène une enquête auprès des banques commerciales du pays afin de recueillir des données pour le calcul de l’indicateur.
Les dépôts font référence à l’argent accepté par les banques de la population pour la garde. Les statistiques traduisent les dépôts courants, les dépôts des caisses d’épargne et les dépôts à temps. L’indicateur couvre les données sur les comptes de dépôt, les certificats de dépôt (à l’exclusion des CD interbancaires), les comptes de dépôt des employés de banque dans leurs propres banques, les soldes négatifs sur les comptes de crédit. Les statistiques ne couvrent pas les comptes qui ne peuvent pas être définis comme dépositaires, ainsi que les chèques bancaires, les ordres de paiement et autres obligations qui ont été émis mais n’ont pas été remboursés.
Les indications des dépôts sont prises en compte dans l’analyse combinée avec les données sur les prêts. Un ralentissement des dépôts bancaires ainsi qu’une hausse de la demande de prêts peuvent entraîner un déficit de liquidité du système financier national.
La hausse des dépôts montre la loyauté du public envers le secteur bancaire et une vision favorable de l’économie dans son ensemble. En outre, les dépôts augmentent le roulement de l’argent dans le secteur financier du pays et élargissent les possibilités de prêt. Par conséquent, la croissance des dépôts peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCroissance des dépôts en Inde a/a (India Deposit Growth y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress