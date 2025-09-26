L’indicateur économique de la confiance des consommateurs est un indice mesurant le niveau de confiance des consommateurs dans les activités économiques en Italie.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de personnes âgées d’au moins 18 ans. Neuf questions permettent aux participants d’évaluer l’optimisme ou le pessimisme des consommateurs. Les individus sont invités à fournir des évaluations et des prévisions sur la condition économique générale en Italie, des prévisions sur le chômage, des évaluations et des prévisions sur la condition financière des ménages, les possibilités actuelles et futures d’épargne, les achats de marchandises durables, les évaluations concernant le budget familial. Les résultats de l’enquête sont désaisonnalisés.

Cet indicateur est très important car il est possible de prévoir les dépenses de consommation, où ces dépenses constituent une part importante de l’activité économique totale en Italie. L’optimisme des consommateurs se reflète dans les valeurs élevées de cet indicateur économique.

En ce qui concerne l’interprétation dans le trading, les données supérieures aux prévisions doivent être considérées comme positives pour l’EUR (haussier), tandis que les données inférieures aux prévisions doivent être considérées comme défavorables pour l’EUR (baissier).

