CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Confiance des consommateurs en Italie (Italy Consumer Confidence)

Pays :
Italie
EUR, Euro
Source
Institut National des Statistiques (National Institute of Statistics)
Secteur
Consommateur
Bas 96.8 96.3
96.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
96.3
96.8
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indicateur économique de la confiance des consommateurs est un indice mesurant le niveau de confiance des consommateurs dans les activités économiques en Italie.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de personnes âgées d’au moins 18 ans. Neuf questions permettent aux participants d’évaluer l’optimisme ou le pessimisme des consommateurs. Les individus sont invités à fournir des évaluations et des prévisions sur la condition économique générale en Italie, des prévisions sur le chômage, des évaluations et des prévisions sur la condition financière des ménages, les possibilités actuelles et futures d’épargne, les achats de marchandises durables, les évaluations concernant le budget familial. Les résultats de l’enquête sont désaisonnalisés.

Cet indicateur est très important car il est possible de prévoir les dépenses de consommation, où ces dépenses constituent une part importante de l’activité économique totale en Italie. L’optimisme des consommateurs se reflète dans les valeurs élevées de cet indicateur économique.

En ce qui concerne l’interprétation dans le trading, les données supérieures aux prévisions doivent être considérées comme positives pour l’EUR (haussier), tandis que les données inférieures aux prévisions doivent être considérées comme défavorables pour l’EUR (baissier).

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des consommateurs en Italie (Italy Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
96.8
96.3
96.2
août 2025
96.2
96.3
97.2
juil. 2025
97.2
96.4
96.1
juin 2025
96.1
96.4
96.5
mai 2025
96.5
93.7
92.7
avr. 2025
92.7
96.8
95.0
mars 2025
95.0
98.4
98.8
févr. 2025
98.8
100.1
98.2
janv. 2025
98.2
98.4
96.3
déc. 2024
96.3
100.3
96.6
nov. 2024
96.6
100.5
97.4
oct. 2024
97.4
99.9
98.3
sept. 2024
98.3
98.8
96.1
août 2024
96.1
97.9
98.9
juil. 2024
98.9
95.8
98.3
juin 2024
98.3
102.5
96.4
mai 2024
96.4
90.2
95.2
avr. 2024
95.2
96.6
96.5
mars 2024
96.5
98.5
97.0
févr. 2024
97.0
93.1
96.4
janv. 2024
96.4
108.0
95.8
déc. 2023
106.7
102.6
103.6
nov. 2023
103.6
103.5
101.6
oct. 2023
101.6
105.9
105.4
sept. 2023
105.4
106.6
106.5
août 2023
106.5
107.7
106.7
juil. 2023
106.7
106.9
108.6
juin 2023
108.6
105.3
105.1
mai 2023
105.1
105.3
105.5
avr. 2023
105.5
104.5
105.1
mars 2023
105.1
102.4
104.0
févr. 2023
104.0
101.6
100.9
janv. 2023
100.9
100.3
102.5
déc. 2022
102.5
94.0
98.1
nov. 2022
98.1
92.3
90.1
oct. 2022
90.1
96.4
94.8
sept. 2022
94.8
96.5
98.3
août 2022
98.3
96.4
94.8
juil. 2022
94.8
100.4
98.3
juin 2022
98.3
101.3
102.7
mai 2022
102.7
100.3
100.0
avr. 2022
100.0
106.5
100.8
mars 2022
100.8
113.4
112.4
févr. 2022
112.4
116.1
114.2
janv. 2022
114.2
117.8
117.7
déc. 2021
117.7
118.1
117.5
nov. 2021
117.5
119.2
118.4
oct. 2021
118.4
118.1
119.6
sept. 2021
119.6
116.5
116.2
août 2021
116.2
116.0
116.6
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration