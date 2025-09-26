Les ventes au détail en Suisse indiquent la variation de la valeur totale des marchandises vendues au détail au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de 4 000 magasins de détail suisses de différents types et catégories de prix. L’échantillon comprend des grands, moyens et petits détaillants. L’indicateur est désaisonnalisé afin d’exclure l’influence de facteurs insignifiants et de ne traduire que la variation réelle du chiffre d’affaires réel des ventes au détail.

Les valeurs des prix réels pour le calcul de l’indicateur sont obtenues à l’aide de l’indice des prix à la consommation: les mêmes séries de données sont utilisées pour le calcul des ventes au détail.

Les analystes utilisent largement l’indicateur pour évaluer les conditions économiques du pays.

Les autorités statistiques utilisent les données dans le calcul du PIB.

La Banque Nationale Suisse utilise les données de l’indicateur dans l’évaluation de la structure des achats des consommateurs dans le cadre de l’analyse générale de l’activité économique du pays.

Les investisseurs utilisent les données pour mesurer l’activité des consommateurs.

La publication du rapport Retail Sales peut avoir un impact sur les cours en CHF. Un ralentissement de la croissance des ventes au détail indique que les consommateurs ont réduit leur niveau de dépenses. Cela peut entraîner une baisse de l’activité économique et avoir un impact négatif sur les cours du franc suisse.

Dernières valeurs: