Le produit intérieur brut (PIB) q/q de la France traduit les variations de la valeur marchande des marchandises et services produits sur le marché intérieur au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Le PIB est calculé sur la base d’informations statistiques (à l’aide d’indicateurs économiques nationaux), de modèles de prévision et d’évaluations d’experts. La croissance du PIB peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) t/t en France (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.