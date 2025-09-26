CalendrierSections

Produit Intérieur Brut (PIB) t/t en France (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Institut National de Statistique et d’ Études Économiques (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Secteur
PIB
Moyen 0.3% 0.3%
0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.1%
0.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) q/q de la France traduit les variations de la valeur marchande des marchandises et services produits sur le marché intérieur au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Le PIB est calculé sur la base d’informations statistiques (à l’aide d’indicateurs économiques nationaux), de modèles de prévision et d’évaluations d’experts. La croissance du PIB peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) t/t en France (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 préliminaire.
0.3%
0.0%
0.1%
1 Q 2025
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2025 préliminaire.
0.1%
0.2%
-0.1%
4 Q 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2024 préliminaire.
-0.1%
0.3%
0.4%
3 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
3 Q 2024 préliminaire.
0.4%
0.1%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.3%
0.3%
2 Q 2024 préliminaire.
0.3%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.2%
0.2%
0.2%
1 Q 2024 préliminaire.
0.2%
0.1%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 préliminaire.
0.0%
-0.1%
0.0%
3 Q 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2023 préliminaire.
0.1%
0.0%
0.6%
2 Q 2023
0.5%
0.5%
0.5%
2 Q 2023 préliminaire.
0.5%
0.0%
0.1%
1 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 préliminaire.
0.2%
0.1%
0.0%
4 Q 2022
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 préliminaire.
0.1%
-0.2%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 préliminaire.
0.2%
0.2%
0.5%
2 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 préliminaire.
0.5%
0.4%
-0.2%
1 Q 2022
-0.2%
0.0%
0.0%
1 Q 2022 préliminaire.
0.0%
-0.6%
0.8%
4 Q 2021
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2021 préliminaire.
0.7%
0.0%
3.1%
3 Q 2021
3.0%
3.0%
3.0%
3 Q 2021 préliminaire.
3.0%
-0.2%
1.3%
2 Q 2021
1.1%
0.9%
0.9%
2 Q 2021 préliminaire.
0.9%
-0.4%
0.0%
1 Q 2021
-0.1%
0.4%
0.4%
1 Q 2021 préliminaire.
0.4%
-9.7%
-1.4%
4 Q 2020
-1.4%
-1.3%
-1.3%
4 Q 2020 préliminaire.
-1.3%
18.4%
18.5%
3 Q 2020
18.7%
18.2%
18.2%
3 Q 2020 préliminaire.
18.2%
-16.1%
-13.7%
2 Q 2020
-13.8%
-13.8%
-13.8%
2 Q 2020 préliminaire.
-13.8%
-5.6%
-5.9%
1 Q 2020
-5.3%
-5.8%
-5.8%
1 Q 2020 préliminaire.
-5.8%
-0.2%
-0.1%
4 Q 2019
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2019 préliminaire.
-0.1%
0.3%
0.3%
3 Q 2019
0.3%
0.3%
0.3%
3 Q 2019 préliminaire.
0.3%
0.2%
0.3%
2 Q 2019
0.3%
0.2%
0.2%
2 Q 2019 préliminaire.
0.2%
0.3%
0.3%
