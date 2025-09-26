Calendrier économique
Prévisions d’inflation de Suède (Sweden Inflation Expectations)
Les prévisions d’inflation suédoises traduisent les prévisions subjectives des représentants des entreprises, des entreprises et des organisations syndicales en ce qui concerne l’inflation cible en suédois. Cet indice est calculé sur la base d’une enquête menée par Prospera pour le compte de la Riksbank suédoise. L’indicateur lui-même est publié par l’Institut National suédois de Recherche Économique NIER.
Dans cette enquête trimestrielle, les personnes interrogées indiquent leurs prévisions concernant l’inflation dans un, deux et cinq ans. Les résultats de l’enquête sont regroupés et présentés en cinq sous-catégories : Organisations syndicales, organisations patronales, entreprises manufacturières, sociétés du marché monétaire et entreprises commerciales.
On pense que cet indice traduit des opinions biaisées et subjectives et est donc moins précis que les prévisions d’inflation officielles de NIER. Toutefois, Vu que la Suède applique le ciblage de l’inflation, l’organisme de réglementation tient compte de cet indicateur, entre autres, lors de l’établissement de la cible.
Une inflation insuffisante et une tendance à la baisse des prévisions sont une source d’inquiétude pour la banque centrale du pays. Les prévisions positives concernant l’inflation sont un facteur favorable qui peut avoir un impact positif sur les cours de la couronne suédoise.
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique Prévisions d'inflation de Suède (Sweden Inflation Expectations). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
