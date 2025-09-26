Les prévisions d’inflation suédoises traduisent les prévisions subjectives des représentants des entreprises, des entreprises et des organisations syndicales en ce qui concerne l’inflation cible en suédois. Cet indice est calculé sur la base d’une enquête menée par Prospera pour le compte de la Riksbank suédoise. L’indicateur lui-même est publié par l’Institut National suédois de Recherche Économique NIER.

Dans cette enquête trimestrielle, les personnes interrogées indiquent leurs prévisions concernant l’inflation dans un, deux et cinq ans. Les résultats de l’enquête sont regroupés et présentés en cinq sous-catégories : Organisations syndicales, organisations patronales, entreprises manufacturières, sociétés du marché monétaire et entreprises commerciales.

On pense que cet indice traduit des opinions biaisées et subjectives et est donc moins précis que les prévisions d’inflation officielles de NIER. Toutefois, Vu que la Suède applique le ciblage de l’inflation, l’organisme de réglementation tient compte de cet indicateur, entre autres, lors de l’établissement de la cible.

Une inflation insuffisante et une tendance à la baisse des prévisions sont une source d’inquiétude pour la banque centrale du pays. Les prévisions positives concernant l’inflation sont un facteur favorable qui peut avoir un impact positif sur les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: