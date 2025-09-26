CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Prévisions d’inflation de Suède (Sweden Inflation Expectations)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Institut National de Recherche Économique (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Secteur
Consommateur
Moyen N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les prévisions d’inflation suédoises traduisent les prévisions subjectives des représentants des entreprises, des entreprises et des organisations syndicales en ce qui concerne l’inflation cible en suédois. Cet indice est calculé sur la base d’une enquête menée par Prospera pour le compte de la Riksbank suédoise. L’indicateur lui-même est publié par l’Institut National suédois de Recherche Économique NIER.

Dans cette enquête trimestrielle, les personnes interrogées indiquent leurs prévisions concernant l’inflation dans un, deux et cinq ans. Les résultats de l’enquête sont regroupés et présentés en cinq sous-catégories : Organisations syndicales, organisations patronales, entreprises manufacturières, sociétés du marché monétaire et entreprises commerciales.

On pense que cet indice traduit des opinions biaisées et subjectives et est donc moins précis que les prévisions d’inflation officielles de NIER. Toutefois, Vu que la Suède applique le ciblage de l’inflation, l’organisme de réglementation tient compte de cet indicateur, entre autres, lors de l’établissement de la cible.

Une inflation insuffisante et une tendance à la baisse des prévisions sont une source d’inquiétude pour la banque centrale du pays. Les prévisions positives concernant l’inflation sont un facteur favorable qui peut avoir un impact positif sur les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePrévisions d’inflation de Suède (Sweden Inflation Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
8.0%
8.6%
juin 2025
8.6%
8.7%
8.9%
mai 2025
8.9%
10.3%
9.5%
avr. 2025
9.5%
9.2%
9.2%
mars 2025
9.2%
7.8%
7.5%
févr. 2025
7.5%
6.7%
6.9%
janv. 2025
6.9%
6.4%
6.8%
déc. 2024
6.8%
5.9%
6.3%
nov. 2024
6.3%
5.7%
6.0%
oct. 2024
6.0%
5.5%
5.6%
sept. 2024
5.6%
6.0%
6.0%
août 2024
6.0%
6.3%
6.2%
juil. 2024
6.2%
6.3%
6.2%
juin 2024
6.2%
6.4%
6.2%
mai 2024
6.2%
7.0%
6.5%
avr. 2024
6.5%
4.5%
6.4%
mars 2024
6.4%
7.9%
6.8%
févr. 2024
6.8%
7.7%
7.1%
janv. 2024
7.1%
7.5%
6.5%
déc. 2023
6.5%
6.7%
7.1%
nov. 2023
7.1%
6.1%
7.0%
oct. 2023
7.0%
6.9%
7.1%
sept. 2023
7.1%
6.7%
7.4%
août 2023
7.4%
6.2%
juil. 2023
6.2%
6.0%
6.8%
juin 2023
6.8%
6.6%
7.0%
mai 2023
7.0%
8.2%
7.6%
avr. 2023
7.6%
10.0%
10.1%
mars 2023
10.1%
9.8%
10.0%
févr. 2023
10.0%
9.5%
10.3%
janv. 2023
10.3%
9.3%
10.2%
déc. 2022
10.2%
11.2%
10.3%
nov. 2022
10.3%
12.1%
11.1%
oct. 2022
11.1%
10.7%
11.8%
sept. 2022
11.8%
11.4%
10.3%
août 2022
10.3%
11.7%
10.6%
juil. 2022
10.6%
10.8%
10.6%
juin 2022
10.6%
9.6%
9.9%
mai 2022
9.9%
10.9%
10.1%
avr. 2022
10.1%
9.8%
10.2%
mars 2022
10.2%
7.4%
6.6%
févr. 2022
6.6%
7.3%
6.8%
janv. 2022
6.8%
6.8%
6.2%
déc. 2021
6.2%
6.3%
6.5%
nov. 2021
6.5%
5.5%
5.8%
oct. 2021
5.8%
5.0%
5.1%
sept. 2021
5.1%
4.8%
4.4%
août 2021
4.4%
4.7%
4.9%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration