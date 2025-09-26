Calendrier économique
Salaires privés non agricoles aux États-Unis (United States Private Nonfarm Payrolls)
|Moyen
|38 K
|102 K
|
77 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|98 K
|
38 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les salaires non agricoles privés indiquent le nombre de nouveaux emplois créés au cours du mois donné dans les entreprises privées dans tous les secteurs de l’économie américaine, à l’exception du secteur agricole.mmeci Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.
Tous les secteurs de l’économie américaine sont pris en compte, y compris l’assurance médicale, les soins de santé, la construction, l’industrie légère et lourde, les loisirs et le divertissement, les services financiers, la vente au détail et la vente en gros, l’exploitation minière, le transport et le stockage, l’information, l’informatique et autres.
Une modification de la masse salariale non agricole privée contribue davantage au calcul général de la masse salariale non agricole que la masse salariale du gouvernement. C’est pourquoi cet indicateur traduit mieux l’état du marché de l'emploi et l’évolution de la condition économique du pays. Il a un impact direct sur les cours du dollar. Une croissance plus élevée que prévu de la masse salariale est considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaires privés non agricoles aux États-Unis (United States Private Nonfarm Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
