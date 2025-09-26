Les salaires non agricoles privés indiquent le nombre de nouveaux emplois créés au cours du mois donné dans les entreprises privées dans tous les secteurs de l’économie américaine, à l’exception du secteur agricole.mmeci Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.

Tous les secteurs de l’économie américaine sont pris en compte, y compris l’assurance médicale, les soins de santé, la construction, l’industrie légère et lourde, les loisirs et le divertissement, les services financiers, la vente au détail et la vente en gros, l’exploitation minière, le transport et le stockage, l’information, l’informatique et autres.

Une modification de la masse salariale non agricole privée contribue davantage au calcul général de la masse salariale non agricole que la masse salariale du gouvernement. C’est pourquoi cet indicateur traduit mieux l’état du marché de l'emploi et l’évolution de la condition économique du pays. Il a un impact direct sur les cours du dollar. Une croissance plus élevée que prévu de la masse salariale est considérée comme positive pour le dollar américain.

