Salaires privés non agricoles aux États-Unis (United States Private Nonfarm Payrolls)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Moyen 38 K 102 K
77 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
98 K
38 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les salaires non agricoles privés indiquent le nombre de nouveaux emplois créés au cours du mois donné dans les entreprises privées dans tous les secteurs de l’économie américaine, à l’exception du secteur agricole.mmeci Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.

Tous les secteurs de l’économie américaine sont pris en compte, y compris l’assurance médicale, les soins de santé, la construction, l’industrie légère et lourde, les loisirs et le divertissement, les services financiers, la vente au détail et la vente en gros, l’exploitation minière, le transport et le stockage, l’information, l’informatique et autres.

Une modification de la masse salariale non agricole privée contribue davantage au calcul général de la masse salariale non agricole que la masse salariale du gouvernement. C’est pourquoi cet indicateur traduit mieux l’état du marché de l'emploi et l’évolution de la condition économique du pays. Il a un impact direct sur les cours du dollar. Une croissance plus élevée que prévu de la masse salariale est considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaires privés non agricoles aux États-Unis (United States Private Nonfarm Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
38 K
102 K
77 K
juil. 2025
83 K
139 K
3 K
juin 2025
74 K
88 K
137 K
mai 2025
140 K
66 K
146 K
avr. 2025
167 K
147 K
170 K
mars 2025
209 K
145 K
116 K
févr. 2025
140 K
113 K
81 K
janv. 2025
111 K
215 K
273 K
déc. 2024
223 K
246 K
182 K
nov. 2024
194 K
-14 K
-2 K
oct. 2024
-28 K
162 K
192 K
sept. 2024
223 K
211 K
114 K
août 2024
118 K
139 K
74 K
juil. 2024
97 K
175 K
136 K
juin 2024
136 K
218 K
193 K
mai 2024
229 K
175 K
158 K
avr. 2024
167 K
133 K
243 K
mars 2024
232 K
156 K
207 K
févr. 2024
223 K
222 K
177 K
janv. 2024
317 K
167 K
278 K
déc. 2023
164 K
6 K
136 K
nov. 2023
150 K
-26 K
85 K
oct. 2023
99 K
-13 K
246 K
sept. 2023
263 K
14 K
177 K
août 2023
179 K
-5 K
155 K
juil. 2023
172 K
-42 K
128 K
juin 2023
149 K
0 K
259 K
mai 2023
283 K
29 K
253 K
avr. 2023
230 K
-10 K
123 K
mars 2023
189 K
-29 K
266 K
févr. 2023
265 K
-13 K
386 K
janv. 2023
443 K
-24 K
269 K
déc. 2022
220 K
-8 K
202 K
nov. 2022
221 K
15 K
248 K
oct. 2022
233 K
-3 K
319 K
sept. 2022
288 K
-31 K
275 K
août 2022
308 K
-43 K
477 K
juil. 2022
471 K
-8 K
404 K
juin 2022
381 K
51 K
336 K
mai 2022
333 K
8 K
405 K
avr. 2022
406 K
-89 K
424 K
mars 2022
426 K
-23 K
739 K
févr. 2022
654 K
54 K
448 K
janv. 2022
444 K
-44 K
503 K
déc. 2021
211 K
-84 K
270 K
nov. 2021
235 K
38 K
628 K
oct. 2021
604 K
61 K
365 K
sept. 2021
317 K
-77 K
332 K
août 2021
243 K
-73 K
798 K
juil. 2021
703 K
81 K
769 K
