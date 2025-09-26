Calendrier économique
Indice Moyen des Prix à la Consommation (IPC) Ajusté de la Banque de Réserve d’Australie (RBA)t/t. (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) q/q)
|Moyen
|0.6%
|0.6%
|
0.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.7%
|
0.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice moyen des prix à la consommation (IPC) t/t de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) traduit la variation moyenne pondérée en pourcentage des prix des marchandises et services au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. 15 % des éléments du panier de consommation avec les valeurs de variation de prix les plus faibles et 15 % avec les plus grandes sont exclus du calcul de l’indice. L’inflation à la consommation est évaluée en fonction de l’ensemble restant.
Il s’agit d’une approche alternative pour évaluer l’inflation de base. La raison de cette « réduction » est qu’il y a parfois des changements très importants ou très faibles dans les prix de certaines marchandises. Cela peut avoir un impact significatif sur une moyenne conventionnelle de tous les changements de prix. Ces changements ne sont toutefois pas représentatifs des variations de prix d’autres marchandises et services. De plus, les objets de dépenses dont la pondération est très importante dans le panier de l’IPC peuvent ajouter de la volatilité aux valeurs moyennes. Pour toutes les raisons ci-dessus, ces éléments de « bruit » sont exclus de l’échantillon calculé.
Cette modification du calcul de l’IPC a été proposée par la Banque de Réserve d’Australie. Le conseil des gouverneurs de la RBA a besoin de l’évaluation la plus objective de l’inflation à la consommation. À son tour, c’est l’inflation des consommateurs qui est considérée comme l’un des principaux facteurs de la variation des taux d’intérêt de la RBA.
Une augmentation de l’IPC moyen réduit pourrait avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Moyen des Prix à la Consommation (IPC) Ajusté de la Banque de Réserve d’Australie (RBA)t/t. (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress