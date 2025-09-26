Calendrier économique
Heures hebdomadaires moyennes aux États-Unis (United States Average Weekly Hours)
L’indicateur des heures hebdomadaires moyennes montre le nombre moyen d’heures de travail par semaine pour les personnes employées dans des entreprises privées non agricoles américaines.
Le calcul de l’indicateur ne comprend que les personnes employées dans le secteur commercial de l’économie. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.
Les chiffres sont désaisonnalisés afin d’atténuer la volatilité technique, qui n’est pas liée à l’évolution de la condition économique.
Le calcul prend en compte toutes les branches du secteur de la production et du secteur des services, y compris l’extraction et la transformation des ressources, la construction, l’industrie légère et lourde (la production de marchandises durables et non durables est comptabilisée séparément), l’information, les services financiers, éducatifs, les soins de santé, le commerce, les transports, etc.
L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état du marché de l'emploi américain. Il est utilisé dans l’évaluation des variations à court terme de la demande de main-d’œuvre et de l’intensité de la production. La hausse du nombre moyen d’heures hebdomadaires n’est pas un indicateur interprété séparément. Il est évalué avec les gains horaires moyens. La croissance des deux indicateurs peut indiquer une croissance de l’inflation et peut donc avoir un impact positif sur les cours du dollar. Si le temps de travail est réduit et que les salaires moyens baissent, c’est un signe inquiétant pour l’économie nationale.
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Heures hebdomadaires moyennes aux États-Unis (United States Average Weekly Hours)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
