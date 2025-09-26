CalendrierSections

Heures hebdomadaires moyennes aux États-Unis (United States Average Weekly Hours)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Bas 34.2 34.2
34.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
34.2
34.2
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur des heures hebdomadaires moyennes montre le nombre moyen d’heures de travail par semaine pour les personnes employées dans des entreprises privées non agricoles américaines.

Le calcul de l’indicateur ne comprend que les personnes employées dans le secteur commercial de l’économie. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.

Les chiffres sont désaisonnalisés afin d’atténuer la volatilité technique, qui n’est pas liée à l’évolution de la condition économique.

Le calcul prend en compte toutes les branches du secteur de la production et du secteur des services, y compris l’extraction et la transformation des ressources, la construction, l’industrie légère et lourde (la production de marchandises durables et non durables est comptabilisée séparément), l’information, les services financiers, éducatifs, les soins de santé, le commerce, les transports, etc.

L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état du marché de l'emploi américain. Il est utilisé dans l’évaluation des variations à court terme de la demande de main-d’œuvre et de l’intensité de la production. La hausse du nombre moyen d’heures hebdomadaires n’est pas un indicateur interprété séparément. Il est évalué avec les gains horaires moyens. La croissance des deux indicateurs peut indiquer une croissance de l’inflation et peut donc avoir un impact positif sur les cours du dollar. Si le temps de travail est réduit et que les salaires moyens baissent, c’est un signe inquiétant pour l’économie nationale.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deHeures hebdomadaires moyennes aux États-Unis (United States Average Weekly Hours)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
34.2
34.2
34.2
juil. 2025
34.3
34.2
34.2
juin 2025
34.2
34.2
34.3
mai 2025
34.3
34.2
34.3
avr. 2025
34.3
34.2
34.3
mars 2025
34.2
34.1
34.2
févr. 2025
34.1
34.2
34.1
janv. 2025
34.1
34.3
34.2
déc. 2024
34.3
34.3
34.3
nov. 2024
34.3
34.3
34.2
oct. 2024
34.3
34.3
34.3
sept. 2024
34.2
34.3
34.3
août 2024
34.3
34.3
34.2
juil. 2024
34.2
34.3
34.3
juin 2024
34.3
34.3
34.3
mai 2024
34.3
34.3
34.3
avr. 2024
34.3
34.3
34.4
mars 2024
34.4
34.3
34.3
févr. 2024
34.3
34.2
34.2
janv. 2024
34.1
34.3
34.3
déc. 2023
34.3
34.4
34.4
nov. 2023
34.4
34.4
34.3
oct. 2023
34.3
34.4
34.4
sept. 2023
34.4
34.4
34.4
août 2023
34.4
34.4
34.3
juil. 2023
34.3
34.4
34.4
juin 2023
34.4
34.4
34.3
mai 2023
34.3
34.5
34.4
avr. 2023
34.4
34.5
34.4
mars 2023
34.4
34.5
34.5
févr. 2023
34.5
34.5
34.6
janv. 2023
34.7
34.5
34.4
déc. 2022
34.3
34.5
34.4
nov. 2022
34.4
34.5
34.5
oct. 2022
34.5
34.6
34.5
sept. 2022
34.5
34.6
34.5
août 2022
34.5
34.6
34.6
juil. 2022
34.6
34.6
34.6
juin 2022
34.5
34.6
34.5
mai 2022
34.6
34.6
34.6
avr. 2022
34.6
34.6
34.6
mars 2022
34.6
34.6
34.7
févr. 2022
34.7
34.6
34.6
janv. 2022
34.5
34.7
34.7
déc. 2021
34.7
34.7
34.7
nov. 2021
34.8
34.7
34.7
oct. 2021
34.7
34.7
34.8
sept. 2021
34.8
34.7
34.6
août 2021
34.7
34.8
34.7
juil. 2021
34.8
34.9
34.8
12345
