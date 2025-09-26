L’équilibre budgétaire traduit l’utilisation des ressources financières par le gouvernement ou le secteur public du Mexique. Le solde budgétaire est calculé comme la différence entre les revenus et les dépenses au cours de la période communiquée. Lorsque les recettes dépassent les dépenses, un excédent budgétaire est formé. Sinon, il y a un déficit commercial. Les valeurs du solde budgétaire supérieures à zéro sont considérées comme favorables pour les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSolde budgétaire du Mexique (Mexico Fiscal Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.