CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Solde budgétaire du Mexique (Mexico Fiscal Balance)

Pays :
Mexique
MXN, Peso mexicain
Source
Secrétariat des finances et du crédit public (Secretariat of Finance and Public Credit)
Secteur
Commerce
Bas Mex$​-101.427 B Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Mex$​-0.900 B
Mex$​-101.427 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’équilibre budgétaire traduit l’utilisation des ressources financières par le gouvernement ou le secteur public du Mexique. Le solde budgétaire est calculé comme la différence entre les revenus et les dépenses au cours de la période communiquée. Lorsque les recettes dépassent les dépenses, un excédent budgétaire est formé. Sinon, il y a un déficit commercial. Les valeurs du solde budgétaire supérieures à zéro sont considérées comme favorables pour les cours du peso mexicain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSolde budgétaire du Mexique (Mexico Fiscal Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
juin 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
mai 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
avr. 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
mars 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
févr. 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
janv. 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
déc. 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
nov. 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
oct. 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
sept. 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
août 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
juil. 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
juin 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
mai 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
avr. 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
mars 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
févr. 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
janv. 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
déc. 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
nov. 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
oct. 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
sept. 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
août 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
juil. 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
juin 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
mai 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
avr. 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
mars 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
févr. 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
janv. 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
déc. 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
nov. 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
oct. 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
sept. 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
août 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
juil. 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
juin 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
mai 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
avr. 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
mars 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
févr. 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
janv. 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
déc. 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
nov. 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
oct. 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
sept. 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
août 2021
Mex$​-19.758 B
Mex$​17.729 B
Mex$​-11.480 B
juil. 2021
Mex$​-11.480 B
Mex$​-81.512 B
Mex$​-118.465 B
juin 2021
Mex$​-118.465 B
Mex$​-131.989 B
Mex$​-3.076 B
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration