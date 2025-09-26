Calendrier économique
Vente aux enchères BTF de 3 mois en France (France 3-Month BTF Auction)
|Bas
|2.007%
|
2.007%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
2.007%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’enchère BTF à 3 mois représente le rendement en pourcentage des bons du Trésor BTF arrivant à échéance dans trois mois. Étant donné que le taux de rendement peut traduire la situation de la dette publique française, une hausse du taux peut précéder la croissance économique, tandis que sa baisse peut être considérée comme un signe de ralentissement.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVente aux enchères BTF de 3 mois en France (France 3-Month BTF Auction)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress