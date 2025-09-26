Calendrier économique
Produit Intérieur Brut (PIB) Trimestriel en Suède (Sweden Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moyen
|0.5%
|0.1%
|
0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
0.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) suédois t/t traduit la valeur monétaire de tous les marchandises et services produits en Suède au cours d’un trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Cette variante de l’indicateur est désaisonnalisé. L’indicateur est calculé par un département distinct de Statistics Sweden et fait partie des comptes nationaux d’un pays. En règle générale, le PIB t/t est publié 60 jours après la fin du trimestre de déclaration.
Le PIB suédois est calculé selon l’approche des dépenses et de la production. Selon la première approche, les dépenses totales pour tous les marchandises et services finaux produits dans le pays au cours de la période considérée sont calculées. Tout d’abord, les dépenses sont calculées pour les différents éléments, qui sont ensuite ajoutés au PIB agrégé. Dans l’approche de la production, le PIB est calculé sur la base de la valeur ajoutée agrégée. Vu que les valeurs qui en résultent dans ces deux approches peuvent différer (la différence peut aller jusqu’à 0,9 point de pourcentage), un groupe d’experts effectue une analyse supplémentaire des éléments pour équilibrer le calcul du PIB final.
Dans l’approche de la production pour le calcul du PIB, les coûts intermédiaires sont soustraits de la valeur totale des produits fabriqués pour le calcul de la valeur ajoutée. Les dépenses sont déterminées en fonction des prix courants auxquels le déflateur est appliqué.
L’approche des dépenses est la somme de toutes les dépenses finales au sein de l’économie. Cela comprend les dépenses finales de consommation, la formation brute de capital et les exportations nettes de marchandises et de services.
Le PIB est le principal indicateur de l’état de l’économie nationale et un indicateur important du niveau de développement du pays. La croissance du PIB peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) Trimestriel en Suède (Sweden Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
