Calendrier économique
Taux de chômage dans l’Union Européenne (European Union Unemployment Rate)
|Moyen
|6.2%
|6.2%
|
6.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|6.3%
|
6.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage indique le nombre de chômeurs en pourcentage de la population en âge de travailler dans la zone euro. Le calcul est effectué sur une base mensuelle. Le taux de chômage général de la zone euro est une valeur harmonisée, calculée sur la base des données de différents États membres.
La population active comprend le nombre total de personnes employées et de chômeurs. Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 15 à 74 ans:
- n’ayant pas d’emploi à l’heure actuelle;
- actuellement disponibles pour le travail et sont prêts à commencer au plus tard dans deux semaines;
- en recherche active d’emploi.
Le taux de chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une diminution des revenus des individus et donc une diminution de l’activité de consommation. En outre, cela augmente la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales.
Par conséquent, le taux de chômage est un indicateur populaire du marché de la consommation et un indicateur de premier plan de l’état monétaire. Les séries chronologiques sur le chômage sont utilisées par la Commission Européenne pour déterminer la politique économique. Les banques commerciales pourraient utiliser les données pour l’analyse du cycle économique et pour la préparation ultérieure des offres aux consommateurs. La BCE prend toujours en compte le chômage lorsqu’elle détermine la politique monétaire de la zone euro et prend des décisions sur les taux d’intérêt à court terme. La croissance du taux de chômage est généralement considérée comme négative sur les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage dans l’Union Européenne (European Union Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
