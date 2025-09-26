CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Taux de chômage dans l’Union Européenne (European Union Unemployment Rate)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Eurostat
Secteur
Travail
Moyen 6.2% 6.2%
6.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
6.3%
6.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le taux de chômage indique le nombre de chômeurs en pourcentage de la population en âge de travailler dans la zone euro. Le calcul est effectué sur une base mensuelle. Le taux de chômage général de la zone euro est une valeur harmonisée, calculée sur la base des données de différents États membres.

La population active comprend le nombre total de personnes employées et de chômeurs. Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 15 à 74 ans:

  • n’ayant pas d’emploi à l’heure actuelle;
  • actuellement disponibles pour le travail et sont prêts à commencer au plus tard dans deux semaines;
  • en recherche active d’emploi.

Le taux de chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une diminution des revenus des individus et donc une diminution de l’activité de consommation. En outre, cela augmente la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales.

Par conséquent, le taux de chômage est un indicateur populaire du marché de la consommation et un indicateur de premier plan de l’état monétaire. Les séries chronologiques sur le chômage sont utilisées par la Commission Européenne pour déterminer la politique économique. Les banques commerciales pourraient utiliser les données pour l’analyse du cycle économique et pour la préparation ultérieure des offres aux consommateurs. La BCE prend toujours en compte le chômage lorsqu’elle détermine la politique monétaire de la zone euro et prend des décisions sur les taux d’intérêt à court terme. La croissance du taux de chômage est généralement considérée comme négative sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage dans l’Union Européenne (European Union Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
6.2%
6.2%
6.3%
juin 2025
6.2%
6.2%
6.2%
mai 2025
6.3%
6.1%
6.2%
avr. 2025
6.2%
6.3%
6.3%
mars 2025
6.2%
6.2%
6.2%
févr. 2025
6.1%
6.3%
6.2%
janv. 2025
6.2%
6.3%
6.2%
déc. 2024
6.3%
6.4%
6.2%
nov. 2024
6.3%
6.4%
6.3%
oct. 2024
6.3%
6.4%
6.3%
sept. 2024
6.3%
6.4%
6.3%
août 2024
6.4%
6.4%
6.4%
juil. 2024
6.4%
6.5%
6.5%
juin 2024
6.5%
6.4%
6.4%
mai 2024
6.4%
6.3%
6.4%
avr. 2024
6.4%
6.5%
6.5%
mars 2024
6.5%
6.4%
6.5%
févr. 2024
6.5%
6.4%
janv. 2024
6.4%
6.4%
6.4%
déc. 2023
6.4%
6.4%
6.4%
nov. 2023
6.4%
6.6%
6.5%
oct. 2023
6.5%
6.5%
6.5%
sept. 2023
6.5%
6.4%
6.4%
août 2023
6.4%
6.3%
6.5%
juil. 2023
6.4%
6.4%
6.4%
juin 2023
6.4%
6.4%
6.4%
mai 2023
6.5%
6.4%
6.5%
avr. 2023
6.5%
6.5%
6.6%
mars 2023
6.5%
6.7%
6.6%
févr. 2023
6.6%
6.7%
6.6%
janv. 2023
6.7%
6.5%
6.7%
déc. 2022
6.6%
6.4%
6.6%
nov. 2022
6.5%
6.5%
6.6%
oct. 2022
6.5%
6.6%
6.6%
sept. 2022
6.6%
6.6%
6.7%
août 2022
6.6%
6.5%
6.6%
juil. 2022
6.6%
6.5%
6.7%
juin 2022
6.6%
6.6%
6.6%
mai 2022
6.6%
6.8%
6.7%
avr. 2022
6.8%
6.7%
6.8%
mars 2022
6.8%
6.6%
6.9%
févr. 2022
6.8%
6.6%
6.9%
janv. 2022
6.8%
6.9%
7.0%
déc. 2021
7.0%
7.1%
7.1%
nov. 2021
7.2%
7.2%
7.3%
oct. 2021
7.3%
7.3%
7.4%
sept. 2021
7.4%
7.3%
7.5%
août 2021
7.5%
7.4%
7.6%
juil. 2021
7.6%
7.6%
7.8%
juin 2021
7.7%
7.8%
8.0%
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration