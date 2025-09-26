L’Indice des prix à l’exportation de l’Australie t/t mesure une variation des prix des marchandises exportés et réexportés d’Australie au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Les marchandises contribuent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans l’ensemble des exportations nationales

L’indice des prix à l’exportation est utilisé comme déflateur pour l’établissement des statistiques commerciales nationales. Les économistes utilisent l’indice pour prédire l’inflation à court terme. L’indice est également utilisé pour évaluer la modification de la structure des flux commerciaux.

L’impact de l’indice sur les cours du dollar australien est associé à l’évaluation de l’inflation. En général, sa croissance est considérée comme positive pour la monnaie nationale. La croissance des prix à l’exportation est une indication de la croissance de l’activité commerciale du pays et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar australien.

