Calendrier économique
Décision de la Banque du Japon (BoJ) sur les taux d’intérêt (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Haut
|0.5%
|
0.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
0.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La décision de la BoJ portant les taux d’intérêt est prise 8 fois par année. Le taux d’intérêt du régulateur est utilisé pour accorder des prêts aux banques commerciales. L’établissement d’un taux d’intérêt est l’un des principaux outils de la politique monétaire utilisée par la Banque du Japon pour réguler la force de sa monnaie. Les membres du conseil d’administration de la Banque du Japon (BOJ) parviennent à un consensus sur l’endroit où fixer le taux.
Lorsque l’économie est mauvaise, les taux d’intérêt seront abaissés et les taux d’intérêt seront augmentés lorsque l’économie sera bonne. Il y a aussi eu des années où les taux d’intérêt sont devenus défavorables parce que l’économie était trop mauvaise. En raison de la récession à long terme, connue sous le nom de « 20 ans perdus », les banques japonaises effectuent un assouplissement monétaire à long terme.
Les traders surveillent de près les variations des taux d’intérêt, car les taux d’intérêt à court terme sont le principal facteur d’évaluation des devises.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deDécision de la Banque du Japon (BoJ) sur les taux d'intérêt (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
