Calendrier économique
Markit Italie Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|50.4
|47.2
|
49.8
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|47.4
|
50.4
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est publié mensuellement par IHS Markit sur la base des données recueillies dans le cadre d’enquêtes auprès des directeurs des achats employés dans les entreprises manufacturières.
L’enquête a lieu dans la seconde moitié du mois. Les participants à l’enquête sont invités à répondre à diverses questions sur les conditions économiques, l’emploi, les prix, les stocks, etc. Sur la base des données reçues, un indice de diffusion est calculé pour chaque variable. Cela résulte de la somme du pourcentage d’entreprises signalant une amélioration et de la moitié du pourcentage de celles qui ne signalent aucun variation dans la condition.
Cet indice a une valeur de référence de 50,0. Lorsque l’indice est supérieur à ce seuil, cela indique qu’il y a une expansion du secteur industriel. Lorsque l’indice est inférieur au seuil, cela indique qu’il y a une contraction du secteur industriel.
Les indices sont corrigés des variations saisonnières. Les données originales ne sont pas sujettes à révision après leur première publication. En revanche, les données désaisonnalisées peuvent être révisées si nécessaire en raison de facteurs de désaisonnalisation mis à jour.
Les directeurs des achats sont considérés comme parmi les premiers à voir des variations dans les sentiments de l’industrie et, par conséquent, l’indice PMI est considéré comme faisant figurer un chiffre global et fournir des informations sur d’autres facteurs économiques clés tels que le PIB, l’inflation, l’emploi, etc.
Dans le cas où la valeur publiée est supérieure à celle prévue, on pourrait supposer une appréciation de l’euro. Dans le cas où la valeur publiée est inférieure à celle prévue, on peut supposer que l’euro sera déprécié et que les cours de l’euro évolueront en conséquence.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Italie Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress