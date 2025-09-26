CalendrierSections

Markit Italie Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Italie
EUR, Euro
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Moyen 50.4 47.2
49.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
47.4
50.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est publié mensuellement par IHS Markit sur la base des données recueillies dans le cadre d’enquêtes auprès des directeurs des achats employés dans les entreprises manufacturières.

L’enquête a lieu dans la seconde moitié du mois. Les participants à l’enquête sont invités à répondre à diverses questions sur les conditions économiques, l’emploi, les prix, les stocks, etc. Sur la base des données reçues, un indice de diffusion est calculé pour chaque variable. Cela résulte de la somme du pourcentage d’entreprises signalant une amélioration et de la moitié du pourcentage de celles qui ne signalent aucun variation dans la condition.

Cet indice a une valeur de référence de 50,0. Lorsque l’indice est supérieur à ce seuil, cela indique qu’il y a une expansion du secteur industriel. Lorsque l’indice est inférieur au seuil, cela indique qu’il y a une contraction du secteur industriel.

Les indices sont corrigés des variations saisonnières. Les données originales ne sont pas sujettes à révision après leur première publication. En revanche, les données désaisonnalisées peuvent être révisées si nécessaire en raison de facteurs de désaisonnalisation mis à jour.

Les directeurs des achats sont considérés comme parmi les premiers à voir des variations dans les sentiments de l’industrie et, par conséquent, l’indice PMI est considéré comme faisant figurer un chiffre global et fournir des informations sur d’autres facteurs économiques clés tels que le PIB, l’inflation, l’emploi, etc.

Dans le cas où la valeur publiée est supérieure à celle prévue, on pourrait supposer une appréciation de l’euro. Dans le cas où la valeur publiée est inférieure à celle prévue, on peut supposer que l’euro sera déprécié et que les cours de l’euro évolueront en conséquence.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique Markit Italie Indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
50.4
47.2
49.8
juil. 2025
49.8
48.1
48.4
juin 2025
48.4
50.9
49.2
mai 2025
49.2
49.9
49.3
avr. 2025
49.3
45.2
46.6
mars 2025
46.6
46.6
47.4
févr. 2025
47.4
47.7
46.3
janv. 2025
46.3
47.8
46.2
déc. 2024
46.2
44.4
44.5
nov. 2024
44.5
45.1
46.9
oct. 2024
46.9
46.9
48.3
sept. 2024
48.3
50.0
49.4
août 2024
49.4
48.8
47.4
juil. 2024
47.4
46.4
45.7
juin 2024
45.7
44.5
45.6
mai 2024
45.6
46.1
47.3
avr. 2024
47.3
49.0
50.4
mars 2024
50.4
49.7
48.7
févr. 2024
48.7
51.0
48.5
janv. 2024
48.5
46.1
45.3
déc. 2023
45.3
44.6
44.4
nov. 2023
44.4
45.8
44.9
oct. 2023
44.9
46.0
46.8
sept. 2023
46.8
44.9
45.4
août 2023
45.4
44.1
44.5
juil. 2023
44.5
44.8
43.8
juin 2023
43.8
46.3
45.9
mai 2023
45.9
48.9
46.8
avr. 2023
46.8
52.0
51.1
mars 2023
51.1
51.2
52.0
févr. 2023
52.0
49.4
50.4
janv. 2023
50.4
48.4
48.5
déc. 2022
48.5
47.4
48.4
nov. 2022
48.4
47.3
46.5
oct. 2022
46.5
48.1
48.3
sept. 2022
48.3
48.2
48.0
août 2022
48.0
49.7
48.5
juil. 2022
48.5
51.4
50.9
juin 2022
50.9
53.2
51.9
mai 2022
51.9
55.2
54.5
avr. 2022
54.5
57.1
55.8
mars 2022
55.8
58.4
58.3
févr. 2022
58.3
60.2
58.3
janv. 2022
58.3
63.0
62.0
déc. 2021
62.0
62.1
62.8
nov. 2021
62.8
60.5
61.1
oct. 2021
61.1
60.4
59.7
sept. 2021
59.7
60.7
60.9
août 2021
60.9
61.4
60.3
juil. 2021
60.3
62.4
62.2
