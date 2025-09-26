L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est publié mensuellement par IHS Markit sur la base des données recueillies dans le cadre d’enquêtes auprès des directeurs des achats employés dans les entreprises manufacturières.

L’enquête a lieu dans la seconde moitié du mois. Les participants à l’enquête sont invités à répondre à diverses questions sur les conditions économiques, l’emploi, les prix, les stocks, etc. Sur la base des données reçues, un indice de diffusion est calculé pour chaque variable. Cela résulte de la somme du pourcentage d’entreprises signalant une amélioration et de la moitié du pourcentage de celles qui ne signalent aucun variation dans la condition.

Cet indice a une valeur de référence de 50,0. Lorsque l’indice est supérieur à ce seuil, cela indique qu’il y a une expansion du secteur industriel. Lorsque l’indice est inférieur au seuil, cela indique qu’il y a une contraction du secteur industriel.

Les indices sont corrigés des variations saisonnières. Les données originales ne sont pas sujettes à révision après leur première publication. En revanche, les données désaisonnalisées peuvent être révisées si nécessaire en raison de facteurs de désaisonnalisation mis à jour.

Les directeurs des achats sont considérés comme parmi les premiers à voir des variations dans les sentiments de l’industrie et, par conséquent, l’indice PMI est considéré comme faisant figurer un chiffre global et fournir des informations sur d’autres facteurs économiques clés tels que le PIB, l’inflation, l’emploi, etc.

Dans le cas où la valeur publiée est supérieure à celle prévue, on pourrait supposer une appréciation de l’euro. Dans le cas où la valeur publiée est inférieure à celle prévue, on peut supposer que l’euro sera déprécié et que les cours de l’euro évolueront en conséquence.

Dernières valeurs: