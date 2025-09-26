CalendrierSections

Immatriculations de voitures neuves en France m/m (France New Car Registrations m/m)

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Association Française des constructeurs automobiles (CCFA) (French Automobile Manufacturers' Association (CCFA)/AAA DATA)
Secteur
Affaires
Bas -24.5%
-31.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-24.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les immatriculations de voitures neuves m/m traduisent une évolution du nombre de véhicules de tourisme nouvellement immatriculés en France, au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Le quatrième jour ouvrable de chaque mois, l’Association Française des constructeurs automobiles CCFA, qui est membre de l’Association des constructeurs européens d’automobiles ACEA, publie des données sur le nombre de voitures nouvellement immatriculées au cours du mois dernier. Des données distinctes sont disponibles selon le type de véhicule, le fabricant et la région.

Les données pour le calcul du rapport sont recueillies auprès des autorités réglementaires locales et des compagnies d’assurance. Le rapport ne comprend que les voitures neuves, qui ont reçu les plaques pour la première fois. Toutes les voitures qui ont déjà été précédemment immatriculées dans le pays ou à l’étranger sont exclues du rapport. Ainsi, les données d’immatriculation traduisent directement les ventes de voitures.

L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une situation économique favorable dans le pays. Cependant, les ventes et les immatriculations de voitures peuvent également être affectées par des facteurs non économiques, tels que le durcissement des normes environnementales. Par conséquent, l’impact de l’indicateur sur les cours des cours est limité. D’une manière générale, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Immatriculations de voitures neuves en France m/m (France New Car Registrations m/m)l'indicateur macroéconomique

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-24.5%
-31.3%
juil. 2025
-31.3%
36.8%
juin 2025
36.8%
-10.7%
mai 2025
-10.7%
-9.8%
avr. 2025
-9.8%
8.7%
mars 2025
8.7%
23.5%
févr. 2025
23.5%
-37.6%
janv. 2025
-37.6%
37.8%
déc. 2024
37.8%
-1.6%
nov. 2024
-1.6%
-2.5%
oct. 2024
-2.5%
61.7%
sept. 2024
61.7%
-31.8%
août 2024
-31.8%
-30.6%
juil. 2024
-30.6%
28.6%
juin 2024
28.6%
-3.9%
mai 2024
-3.9%
-18.4%
avr. 2024
-18.4%
26.2%
mars 2024
26.2%
16.6%
févr. 2024
16.6%
-32.4%
janv. 2024
-32.4%
18.5%
déc. 2023
18.5%
0.2%
nov. 2023
0.2%
-2.5%
oct. 2023
-2.5%
37.6%
sept. 2023
37.6%
-11.9%
août 2023
-11.9%
-32.4%
juil. 2023
-32.4%
31.1%
juin 2023
31.1%
9.8%
mai 2023
9.8%
-27.5%
avr. 2023
-27.5%
44.7%
mars 2023
44.7%
12.8%
févr. 2023
12.8%
-29.2%
janv. 2023
-29.2%
18.0%
déc. 2022
18.0%
7.2%
nov. 2022
7.2%
-11.4%
oct. 2022
-11.4%
54.4%
sept. 2022
54.4%
-15.0%
août 2022
-15.0%
-37.1%
juil. 2022
-37.1%
34.9%
juin 2022
34.9%
16.6%
mai 2022
16.6%
-26.1%
avr. 2022
-26.1%
27.5%
mars 2022
27.5%
12.1%
févr. 2022
12.1%
-34.9%
janv. 2022
-34.9%
29.6%
déc. 2021
29.6%
2.9%
nov. 2021
2.9%
-11.4%
oct. 2021
-11.4%
52.0%
sept. 2021
52.0%
-23.9%
août 2021
-23.9%
-42.0%
juil. 2021
-42.0%
41.5%
123
