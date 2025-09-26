CalendrierSections

Indice des ventes de maisons en cours aux États-Unis (United States Pending Home Sales Index)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
National Association of Realtors. (National Association of Realtors)
Secteur
Logement
Bas 71.7
72.0
Dernière publication
Précédent
71.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des ventes de maisons en attente est un indicateur de premier plan de l’activité du secteur du logement. Le calcul comprend les contrats signés pour la vente de maisons unifamiliales, d’appartements, de condos et de coopératives existants. Un contrat prend impact un à deux mois avant la vente réelle, de sorte que l’indice est généralement un à deux mois avant le rapport sur les ventes du marché secondaire de l’habitation.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Indice des ventes de maisons en cours aux États-Unis (United States Pending Home Sales Index)"

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
71.7
72.0
juin 2025
72.0
72.6
mai 2025
72.6
71.3
avr. 2025
71.3
76.1
mars 2025
76.5
72.1
févr. 2025
72.0
70.6
janv. 2025
70.6
74.0
déc. 2024
74.2
78.5
nov. 2024
79.0
77.3
oct. 2024
77.4
75.9
sept. 2024
75.8
70.6
août 2024
70.6
70.2
juil. 2024
70.2
74.3
juin 2024
74.3
70.9
mai 2024
70.8
72.3
avr. 2024
72.3
78.3
mars 2024
78.2
75.6
févr. 2024
75.6
74.4
janv. 2024
74.3
78.1
déc. 2023
77.3
71.4
nov. 2023
71.6
71.6
oct. 2023
71.4
72.5
sept. 2023
72.6
71.8
août 2023
71.8
77.3
juil. 2023
77.6
76.9
juin 2023
76.8
76.6
mai 2023
76.5
78.6
avr. 2023
78.9
78.9
mars 2023
78.9
83.2
févr. 2023
83.2
82.5
janv. 2023
82.5
76.3
déc. 2022
76.9
75.0
nov. 2022
73.9
77.0
oct. 2022
77.1
80.8
sept. 2022
79.5
88.5
août 2022
88.4
90.2
juil. 2022
89.8
90.7
juin 2022
91.0
99.6
mai 2022
99.9
99.2
avr. 2022
99.3
103.3
mars 2022
103.7
105.0
févr. 2022
104.9
109.4
janv. 2022
109.5
116.1
déc. 2021
117.7
122.3
nov. 2021
122.4
125.2
oct. 2021
125.2
116.5
sept. 2021
116.7
119.4
août 2021
119.5
110.5
juil. 2021
110.7
112.7
juin 2021
112.8
115.0
123
Exporter

