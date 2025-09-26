Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs pour l’Australie
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|N/D
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|4.2%
|août 2025
|4.2%
|Mensuel
|IPC a/a
|2.1%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestriel
|Décision des Taux d'Intérêt de la RBA
|3.60%
|3.85%
|Balance Commerciale
|$7.310 B
|juil. 2025
|$5.366 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 19:30, AUD, Positions CFTC AUD nettes non commerciales, Précédent: -51.2 K
2025.09.30 01:30, AUD, Autorisations de Constructions m/m, Prévision: 8.0%, Précédent: -8.2%
2025.09.30 01:30, AUD, Approbations de Maison Privée m / m, Précédent: 1.1%
2025.09.30 01:30, AUD, Crédit Immobilier RBA m/m, Précédent: 0.5%
2025.09.30 01:30, AUD, Crédits du Secteur Privé RBA, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.7%
2025.09.30 04:30, AUD, Déclaration du taux d’intérêt RAB
2025.09.30 04:30, AUD, Décision des Taux d'Intérêt de la RBA, Précédent: 3.60%
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Industriel Ai Group
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Manufacturier Ai Group, Précédent: -20.9
2025.09.30 23:00, AUD, Indice de Construction Ai Group, Précédent: 1.0
2025.09.30 23:00, AUD, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 52.7, Précédent: 53.0
2025.10.01 01:30, AUD, Pack de graphiques RBA
2025.10.01 06:30, AUD, Indice RBA des prix des produits de base a/a, Prévision: -2.0%, Précédent: -4.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Exportations m/m, Précédent: 3.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Importations m/m, Précédent: -1.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Balance Commerciale, Prévision: $5.065 B, Précédent: $7.310 B
2025.10.02 01:30, AUD, Examen de la stabilité financière de la RBA
2025.10.02 23:00, AUD, Services PMI de Markit, Prévision: 54.7, Précédent: 55.8
2025.10.02 23:00, AUD, Composite PMI de Markit, Précédent: 55.5
2025.10.03 19:30, AUD, Positions CFTC AUD nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Positions CFTC AUD nettes non commerciales
|-51.2 K
|16 sept. 2025
|-79.2 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dépenses de consommation finale t/t
|0.9%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestriel
|Formation brute de capital fixe t/t
|-0.8%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|GDP q/q
|N/D
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestriel
|Indice des prix en chaîne du PIB t/t
|N/D
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestriel
|PIB a/a
|N/D
|2 Q 2025
|1.3%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Offres d’Emploi ANZ m/m
|0.1%
|août 2025
|-0.6%
|Mensuel
|Taux de Chômage
|4.2%
|août 2025
|4.2%
|Mensuel
|Taux de Participation
|66.8%
|août 2025
|67.0%
|Mensuel
|Évolution de l’Emploi à Temps Plein
|-40.9 K
|août 2025
|63.6 K
|Mensuel
|Évolution de l’emploi
|-5.4 K
|août 2025
|26.5 K
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI
|2.1
|2 Q 2025
|2.4
|Trimestriel
|CPI q/q
|0.7%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestriel
|IPC Médian Pondéré RBA a/a
|2.7%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestriel
|IPC Médian Pondéré RBA t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|IPC a/a
|2.1%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestriel
|IPP a/a
|3.4%
|2 Q 2025
|3.7%
|Trimestriel
|Indice RBA des prix des produits de base a/a
|-4.3%
|août 2025
|-9.7%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Exportation q/q
|-4.5%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestriel
|Indice des Prix à l'Importation q/q
|-0.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Trimestriel
|Indice des prix des salaires a/a
|3.4%
|2 Q 2025
|3.4%
|Trimestriel
|Indice des prix des salaires q/q
|0.8%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestriel
|PPI q/q
|0.7%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestriel
|Prévisions d’inflation MI
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|RBA Moyen Ajusté CPI a/a
|2.7%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestriel
|RBA Moyen Ajusté CPI t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Crédit Immobilier RBA m/m
|0.5%
|juil. 2025
|0.5%
|Mensuel
|Crédits du Secteur Privé RBA
|0.7%
|juil. 2025
|0.6%
|Mensuel
|Décision des Taux d'Intérêt de la RBA
|3.60%
|3.85%
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|$7.310 B
|juil. 2025
|$5.366 B
|Mensuel
|Compte Courant
|$-13.654 B
|2 Q 2025
|$-14.092 B
|Trimestriel
|Contribution des Exportations Nettes
|0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|Exportations m/m
|3.3%
|juil. 2025
|6.3%
|Mensuel
|Importations m/m
|-1.3%
|juil. 2025
|-1.5%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Approbations de Maison Privée m / m
|1.1%
|juil. 2025
|-1.9%
|Mensuel
|Autorisations de Constructions m/m
|-8.2%
|juil. 2025
|12.2%
|Mensuel
|Bénéfices Bruts d’Exploitation de l’Entreprise q/q
|-2.4%
|2 Q 2025
|-1.0%
|Trimestriel
|Bénéfices de l’Entreprise Avant Impôt sur le Revenu q/q
|2.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestriel
|Composite PMI de Markit
|55.5
|août 2025
|53.8
|Mensuel
|Conditions économiques NAB
|6
|déc. 2024
|3
|Mensuel
|Confiance des Entreprises NAB
|-2
|déc. 2024
|-3
|Mensuel
|Confiance des Entreprises du NAB trimestriel
|-1
|2 Q 2025
|-3
|Trimestriel
|Dépenses Privées de Nouveaux Capitaux q/q
|0.2%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestriel
|Dépenses en Immobilisations des Bâtiments q/q
|0.2%
|2 Q 2025
|1.0%
|Trimestriel
|Dépenses en Immobilisations d’ Équipement, d’Installations et de Machines q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|-1.7%
|Trimestriel
|Fabrication de PMI de Markit
|53.0
|août 2025
|51.6
|Mensuel
|Fin des Travaux de Construction q/q
|3.0%
|2 Q 2025
|-0.3%
|Trimestriel
|Indice AIG Construction
|48.2
|nov. 2022
|43.3
|Mensuel
|Indice Industriel Ai Group
|N/D
|août 2025
|-3.2
|Mensuel
|Indice Manufacturier Ai Group
|-20.9
|août 2025
|-23.9
|Mensuel
|Indice de Construction Ai Group
|1.0
|août 2025
|-1.3
|Mensuel
|Indice des services AIG
|45.6
|nov. 2022
|47.7
|Mensuel
|Indice manufacturier AIG
|44.7
|nov. 2022
|49.6
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|55.8
|août 2025
|54.1
|Mensuel
|Stocks des Entreprises q/q
|0.1%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestriel
|Ventes de Nouveaux Véhicules m/m
|4.5%
|déc. 2017
|0.2%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Ventes au Détail m/m
|1.2%
|juin 2025
|0.5%
|Mensuel
|Ventes au Détail q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|Westpac-MI Confiance des consommateurs m/m
|5.7%
|août 2025
|0.5%
|Mensuel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Emprunts Immobiliers m/m
|2.4%
|juin 2025
|-1.8%
|Mensuel
|HPI q/q
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|Trimestriel
|Investissement des Prêts Immobiliers m/m
|1.4%
|juin 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Ventes de maisons neuves HIA 12 mois m/m
|7.3%
|août 2019
|-12.8%
|Mensuel
|Ventes de maisons neuves HIA m/m
|-69.4%
|janv. 2021
|32.5%
|Mensuel