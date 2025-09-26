CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs pour l’Australie

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q N/D 2 Q 2025 0.2% Trimestriel
Taux de Chômage 4.2% août 2025 4.2% Mensuel
IPC a/a 2.1% 2 Q 2025 2.4% Trimestriel
Décision des Taux d'Intérêt de la RBA 3.60% 3.85%
Balance Commerciale $​7.310 B juil. 2025 $​5.366 B Mensuel

2025.09.26 19:30, AUD, Positions CFTC AUD nettes non commerciales, Précédent: -51.2 K
2025.09.30 01:30, AUD, Autorisations de Constructions m/m, Prévision: 8.0%, Précédent: -8.2%
2025.09.30 01:30, AUD, Approbations de Maison Privée m / m, Précédent: 1.1%
2025.09.30 01:30, AUD, Crédit Immobilier RBA m/m, Précédent: 0.5%
2025.09.30 01:30, AUD, Crédits du Secteur Privé RBA, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.7%
2025.09.30 04:30, AUD, Déclaration du taux d’intérêt RAB
2025.09.30 04:30, AUD, Décision des Taux d'Intérêt de la RBA, Précédent: 3.60%
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Industriel Ai Group
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Manufacturier Ai Group, Précédent: -20.9
2025.09.30 23:00, AUD, Indice de Construction Ai Group, Précédent: 1.0
2025.09.30 23:00, AUD, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 52.7, Précédent: 53.0
2025.10.01 01:30, AUD, Pack de graphiques RBA
2025.10.01 06:30, AUD, Indice RBA des prix des produits de base a/a, Prévision: -2.0%, Précédent: -4.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Exportations m/m, Précédent: 3.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Importations m/m, Précédent: -1.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Balance Commerciale, Prévision: $​5.065 B, Précédent: $​7.310 B
2025.10.02 01:30, AUD, Examen de la stabilité financière de la RBA
2025.10.02 23:00, AUD, Services PMI de Markit, Prévision: 54.7, Précédent: 55.8
2025.10.02 23:00, AUD, Composite PMI de Markit, Précédent: 55.5
2025.10.03 19:30, AUD, Positions CFTC AUD nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
Positions CFTC AUD nettes non commerciales -51.2 K 16 sept. 2025 -79.2 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
Dépenses de consommation finale t/t 0.9% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
Formation brute de capital fixe t/t -0.8% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
GDP q/q N/D 2 Q 2025 0.2% Trimestriel
Indice des prix en chaîne du PIB t/t N/D 2 Q 2025 0.5% Trimestriel
PIB a/a N/D 2 Q 2025 1.3% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Offres d’Emploi ANZ m/m 0.1% août 2025 -0.6% Mensuel
Taux de Chômage 4.2% août 2025 4.2% Mensuel
Taux de Participation 66.8% août 2025 67.0% Mensuel
Évolution de l’Emploi à Temps Plein -40.9 K août 2025 63.6 K Mensuel
Évolution de l’emploi -5.4 K août 2025 26.5 K Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI 2.1 2 Q 2025 2.4 Trimestriel
CPI q/q 0.7% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
IPC Médian Pondéré RBA a/a 2.7% 2 Q 2025 2.9% Trimestriel
IPC Médian Pondéré RBA t/t 0.6% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
IPC a/a 2.1% 2 Q 2025 2.4% Trimestriel
IPP a/a 3.4% 2 Q 2025 3.7% Trimestriel
Indice RBA des prix des produits de base a/a -4.3% août 2025 -9.7% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation q/q -4.5% 2 Q 2025 2.1% Trimestriel
Indice des Prix à l'Importation q/q -0.8% 2 Q 2025 3.3% Trimestriel
Indice des prix des salaires a/a 3.4% 2 Q 2025 3.4% Trimestriel
Indice des prix des salaires q/q 0.8% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
PPI q/q 0.7% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
Prévisions d’inflation MI N/D sept. 2025 Mensuel
RBA Moyen Ajusté CPI a/a 2.7% 2 Q 2025 2.9% Trimestriel
RBA Moyen Ajusté CPI t/t 0.6% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Crédit Immobilier RBA m/m 0.5% juil. 2025 0.5% Mensuel
Crédits du Secteur Privé RBA 0.7% juil. 2025 0.6% Mensuel
Décision des Taux d'Intérêt de la RBA 3.60% 3.85%
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​7.310 B juil. 2025 $​5.366 B Mensuel
Compte Courant $​-13.654 B 2 Q 2025 $​-14.092 B Trimestriel
Contribution des Exportations Nettes 0.1% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
Exportations m/m 3.3% juil. 2025 6.3% Mensuel
Importations m/m -1.3% juil. 2025 -1.5% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Approbations de Maison Privée m / m 1.1% juil. 2025 -1.9% Mensuel
Autorisations de Constructions m/m -8.2% juil. 2025 12.2% Mensuel
Bénéfices Bruts d’Exploitation de l’Entreprise q/q -2.4% 2 Q 2025 -1.0% Trimestriel
Bénéfices de l’Entreprise Avant Impôt sur le Revenu q/q 2.1% 2 Q 2025 0.6% Trimestriel
Composite PMI de Markit 55.5 août 2025 53.8 Mensuel
Conditions économiques NAB 6 déc. 2024 3 Mensuel
Confiance des Entreprises NAB -2 déc. 2024 -3 Mensuel
Confiance des Entreprises du NAB trimestriel -1 2 Q 2025 -3 Trimestriel
Dépenses Privées de Nouveaux Capitaux q/q 0.2% 2 Q 2025 -0.2% Trimestriel
Dépenses en Immobilisations des Bâtiments q/q 0.2% 2 Q 2025 1.0% Trimestriel
Dépenses en Immobilisations d’ Équipement, d’Installations et de Machines q/q 0.3% 2 Q 2025 -1.7% Trimestriel
Fabrication de PMI de Markit 53.0 août 2025 51.6 Mensuel
Fin des Travaux de Construction q/q 3.0% 2 Q 2025 -0.3% Trimestriel
Indice AIG Construction 48.2 nov. 2022 43.3 Mensuel
Indice Industriel Ai Group N/D août 2025 -3.2 Mensuel
Indice Manufacturier Ai Group -20.9 août 2025 -23.9 Mensuel
Indice de Construction Ai Group 1.0 août 2025 -1.3 Mensuel
Indice des services AIG 45.6 nov. 2022 47.7 Mensuel
Indice manufacturier AIG 44.7 nov. 2022 49.6 Mensuel
Services PMI de Markit 55.8 août 2025 54.1 Mensuel
Stocks des Entreprises q/q 0.1% 2 Q 2025 1.2% Trimestriel
Ventes de Nouveaux Véhicules m/m 4.5% déc. 2017 0.2% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Ventes au Détail m/m 1.2% juin 2025 0.5% Mensuel
Ventes au Détail q/q 0.3% 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
Westpac-MI Confiance des consommateurs m/m 5.7% août 2025 0.5% Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Emprunts Immobiliers m/m 2.4% juin 2025 -1.8% Mensuel
HPI q/q 4.7% 4 Q 2021 5.0% Trimestriel
Investissement des Prêts Immobiliers m/m 1.4% juin 2025 -0.1% Mensuel
Ventes de maisons neuves HIA 12 mois m/m 7.3% août 2019 -12.8% Mensuel
Ventes de maisons neuves HIA m/m -69.4% janv. 2021 32.5% Mensuel