Le rapport hebdomadaire ZAR Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions ZAR longues et courtes existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Les données correspondent aux positions détenues principalement par les participants sur les marchés à terme des bourses de Chicago et de New York. L’indicateur est donc un volume net de positions longues ZAR aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas de précisions sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

La croissance du montant des positions longues spéculatives en rand sud-africain est une indication indirecte d’une hausse de l’activité du marché ZAR. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées, par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs: