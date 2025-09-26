L’indice PMI manufacturier Markit traduit le climat des affaires dans le secteur industriel japonais. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’enquêtes auprès des directeurs d’entreprises manufacturières sur les nouvelles commandes, les ventes, les stocks, les fournisseurs et les perspectives de l’industrie. Celui-ci mesure le niveau d’activité des directeurs d’achats dans le secteur manufacturier.

Les enquêtes PMI Markit sélectionnent des entreprises représentatives des principales industries de chaque pays et traduisent de manière appropriée les conditions commerciales, et fournissent le matériel qui détermine l’évolution des activités plus tôt que les autres indicateurs économiques. L’enquête comporte les mêmes questions sur les mêmes éléments dans tous les pays et régions étudiés, de sorte que les données de différents pays puissent être comparées.

Une indication supérieure à 50 affiche une expansion dans le secteur; en dessous de 50 affiche une contraction.

Étant donné que les directeurs des achats ont généralement un accès anticipé aux données sur leurs performances, les traders examinent de près ces publications Le PMI est considéré comme un indicateur de premier plan du développement économique global.

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

