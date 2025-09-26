Calendrier économique
Markit Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Bas
|49.7
|49.4
|
48.8
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|49.4
|
49.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI manufacturier Markit traduit le climat des affaires dans le secteur industriel japonais. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’enquêtes auprès des directeurs d’entreprises manufacturières sur les nouvelles commandes, les ventes, les stocks, les fournisseurs et les perspectives de l’industrie. Celui-ci mesure le niveau d’activité des directeurs d’achats dans le secteur manufacturier.
Les enquêtes PMI Markit sélectionnent des entreprises représentatives des principales industries de chaque pays et traduisent de manière appropriée les conditions commerciales, et fournissent le matériel qui détermine l’évolution des activités plus tôt que les autres indicateurs économiques. L’enquête comporte les mêmes questions sur les mêmes éléments dans tous les pays et régions étudiés, de sorte que les données de différents pays puissent être comparées.
Une indication supérieure à 50 affiche une expansion dans le secteur; en dessous de 50 affiche une contraction.
Étant donné que les directeurs des achats ont généralement un accès anticipé aux données sur leurs performances, les traders examinent de près ces publications Le PMI est considéré comme un indicateur de premier plan du développement économique global.
Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
