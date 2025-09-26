CalendrierSections

Positions nettes non commerciales de CFTC MXN (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

Pays :
Mexique
MXN, Peso mexicain
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Bas 78.0 K
73.7 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
78.0 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le rapport hebdomadaire MXN Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume des positions à terme longues et courtes en peso mexicains ouvertes par les traders non commerciaux (spéculatifs). Les données correspondent aux positions détenues principalement par les participants sur les marchés à terme des bourses de Chicago et de New York. L’indicateur est donc un volume net de positions longues MXN aux États-Unis.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
78.0 K
73.7 K
9 sept. 2025
73.7 K
73.0 K
2 sept. 2025
73.0 K
69.0 K
26 août 2025
69.0 K
64.5 K
19 août 2025
64.5 K
61.2 K
12 août 2025
61.2 K
68.1 K
5 août 2025
68.1 K
56.7 K
29 juil. 2025
56.7 K
56.1 K
22 juil. 2025
56.1 K
50.1 K
15 juil. 2025
50.1 K
55.1 K
8 juil. 2025
55.1 K
54.5 K
1 juil. 2025
54.5 K
51.3 K
24 juin 2025
51.3 K
58.0 K
17 juin 2025
58.0 K
62.7 K
10 juin 2025
62.7 K
64.4 K
3 juin 2025
64.4 K
61.4 K
27 mai 2025
61.4 K
62.5 K
20 mai 2025
62.5 K
65.7 K
13 mai 2025
65.7 K
68.6 K
6 mai 2025
68.6 K
59.5 K
29 avr. 2025
59.5 K
41.2 K
22 avr. 2025
41.2 K
33.3 K
15 avr. 2025
33.3 K
39.1 K
8 avr. 2025
39.1 K
51.1 K
1 avr. 2025
51.1 K
59.0 K
25 mars 2025
59.0 K
56.0 K
18 mars 2025
56.0 K
30.1 K
11 mars 2025
30.1 K
19.5 K
4 mars 2025
19.5 K
28.7 K
25 févr. 2025
28.7 K
14.7 K
18 févr. 2025
14.7 K
15.9 K
11 févr. 2025
15.9 K
12.3 K
4 févr. 2025
12.3 K
5.2 K
28 janv. 2025
5.2 K
-1.5 K
21 janv. 2025
-1.5 K
6.0 K
14 janv. 2025
6.0 K
12.4 K
7 janv. 2025
12.4 K
18.8 K
24 déc. 2024
18.8 K
14.6 K
17 déc. 2024
14.6 K
7.9 K
10 déc. 2024
7.9 K
4.2 K
3 déc. 2024
4.2 K
3.5 K
26 nov. 2024
3.5 K
14.0 K
19 nov. 2024
14.0 K
20.2 K
12 nov. 2024
20.2 K
31.1 K
5 nov. 2024
31.1 K
35.0 K
29 oct. 2024
35.0 K
23.9 K
22 oct. 2024
23.9 K
25.2 K
15 oct. 2024
25.2 K
29.2 K
8 oct. 2024
29.2 K
26.3 K
1 oct. 2024
26.3 K
12.4 K
12345678...19
Exporter

