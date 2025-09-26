L’indicateur du climat économique est calculé mensuellement sur la base de cinq indices de confiance du marché, à dire: l’indicateur de confiance dans l’industrie (40%), l’indicateur de confiance dans les services (30%), l’indicateur de confiance des consommateurs (20%), l’indicateur de confiance dans la construction (5%) et l’indicateur de confiance dans le commerce de détail (5%). Les pondérations des indices dans le calcul qui en résulte sont déterminées selon deux critères : la représentativité du secteur et sa part dans le calcul du PIB.

Tous les éléments de l’indicateur sont calculés sur la base d’une analyse factorielle impliquant des enquêtes auprès des principaux représentants de l’industrie. La taille de l’échantillon pour la zone euro est d’environ 55 000 entreprises représentant tous les secteurs de l’industrie manufacturière et 24 000 ménages de la zone euro. Le nombre d’entreprises et de ménages par pays est sélectionné en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.

Les entreprises évaluent les conditions économiques actuelles (nombre de commandes, production, stocks, activité des consommateurs) et fournissent des perspectives pour les trois prochains mois. Les ménages interrogés évaluent leur condition financière personnelle, la possibilité d’épargne, l’emploi et la condition globale de l’économie de la zone euro (pays).

L’indice est désaisonnalisé. On demande aux personnes interrogées de fournir une évaluation qualitative des variables ci-dessus (si la condition s’est améliorée, détériorée ou est demeurée stables).

L’indicateur est utilisé pour évaluer l’économie actuelle de la zone euro et prévoir son évolution ultérieure. La croissance de l’indicateur du climat économique indique une amélioration de la condition tant au niveau de l’industrie qu’au niveau des consommateurs. Cela pourrait conduire à une croissance à court terme des cours de l’euro.

