Calendrier économique
Indicateur du climat économique de l’Union Européenne (European Union Economic Sentiment Indicator)
|Moyen
|95.2
|94.5
|
95.8
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|94.8
|
95.2
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur du climat économique est calculé mensuellement sur la base de cinq indices de confiance du marché, à dire: l’indicateur de confiance dans l’industrie (40%), l’indicateur de confiance dans les services (30%), l’indicateur de confiance des consommateurs (20%), l’indicateur de confiance dans la construction (5%) et l’indicateur de confiance dans le commerce de détail (5%). Les pondérations des indices dans le calcul qui en résulte sont déterminées selon deux critères : la représentativité du secteur et sa part dans le calcul du PIB.
Tous les éléments de l’indicateur sont calculés sur la base d’une analyse factorielle impliquant des enquêtes auprès des principaux représentants de l’industrie. La taille de l’échantillon pour la zone euro est d’environ 55 000 entreprises représentant tous les secteurs de l’industrie manufacturière et 24 000 ménages de la zone euro. Le nombre d’entreprises et de ménages par pays est sélectionné en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.
Les entreprises évaluent les conditions économiques actuelles (nombre de commandes, production, stocks, activité des consommateurs) et fournissent des perspectives pour les trois prochains mois. Les ménages interrogés évaluent leur condition financière personnelle, la possibilité d’épargne, l’emploi et la condition globale de l’économie de la zone euro (pays).
L’indice est désaisonnalisé. On demande aux personnes interrogées de fournir une évaluation qualitative des variables ci-dessus (si la condition s’est améliorée, détériorée ou est demeurée stables).
L’indicateur est utilisé pour évaluer l’économie actuelle de la zone euro et prévoir son évolution ultérieure. La croissance de l’indicateur du climat économique indique une amélioration de la condition tant au niveau de l’industrie qu’au niveau des consommateurs. Cela pourrait conduire à une croissance à court terme des cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndicateur du climat économique de l’Union Européenne (European Union Economic Sentiment Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress