Indicateur du climat économique de l’Union Européenne (European Union Economic Sentiment Indicator)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Commission Européenne (European Commission)
Secteur
Affaires
Moyen 95.2 94.5
95.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
94.8
95.2
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur du climat économique est calculé mensuellement sur la base de cinq indices de confiance du marché, à dire: l’indicateur de confiance dans l’industrie (40%), l’indicateur de confiance dans les services (30%), l’indicateur de confiance des consommateurs (20%), l’indicateur de confiance dans la construction (5%) et l’indicateur de confiance dans le commerce de détail (5%). Les pondérations des indices dans le calcul qui en résulte sont déterminées selon deux critères : la représentativité du secteur et sa part dans le calcul du PIB.

Tous les éléments de l’indicateur sont calculés sur la base d’une analyse factorielle impliquant des enquêtes auprès des principaux représentants de l’industrie. La taille de l’échantillon pour la zone euro est d’environ 55 000 entreprises représentant tous les secteurs de l’industrie manufacturière et 24 000 ménages de la zone euro. Le nombre d’entreprises et de ménages par pays est sélectionné en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.

Les entreprises évaluent les conditions économiques actuelles (nombre de commandes, production, stocks, activité des consommateurs) et fournissent des perspectives pour les trois prochains mois. Les ménages interrogés évaluent leur condition financière personnelle, la possibilité d’épargne, l’emploi et la condition globale de l’économie de la zone euro (pays).

L’indice est désaisonnalisé. On demande aux personnes interrogées de fournir une évaluation qualitative des variables ci-dessus (si la condition s’est améliorée, détériorée ou est demeurée stables).

L’indicateur est utilisé pour évaluer l’économie actuelle de la zone euro et prévoir son évolution ultérieure. La croissance de l’indicateur du climat économique indique une amélioration de la condition tant au niveau de l’industrie qu’au niveau des consommateurs. Cela pourrait conduire à une croissance à court terme des cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndicateur du climat économique de l’Union Européenne (European Union Economic Sentiment Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
95.2
94.5
95.8
juil. 2025
95.8
96.0
94.2
juin 2025
94.0
93.5
94.8
mai 2025
94.8
94.4
93.6
avr. 2025
93.6
95.5
95.0
mars 2025
95.2
95.1
96.3
févr. 2025
96.3
96.0
95.3
janv. 2025
95.2
95.0
93.7
déc. 2024
93.7
96.1
95.6
nov. 2024
95.8
96.5
95.7
oct. 2024
95.6
97.2
96.3
sept. 2024
96.2
96.9
96.5
août 2024
96.6
95.5
96.0
juil. 2024
95.8
95.3
95.9
juin 2024
95.9
96.6
96.1
mai 2024
96.0
94.9
95.6
avr. 2024
95.6
94.9
96.2
mars 2024
96.3
94.2
95.5
févr. 2024
95.4
97.1
96.1
janv. 2024
96.2
97.4
96.3
déc. 2023
96.4
93.4
94.0
nov. 2023
93.8
93.2
93.5
oct. 2023
93.3
93.2
93.4
sept. 2023
93.3
93.8
93.6
août 2023
93.3
94.8
94.5
juil. 2023
94.5
95.8
95.3
juin 2023
95.3
97.8
96.4
mai 2023
96.5
99.2
99.0
avr. 2023
99.3
99.4
99.2
mars 2023
99.3
99.7
99.6
févr. 2023
99.7
97.8
99.8
janv. 2023
99.9
94.6
97.1
déc. 2022
95.8
93.0
94.0
nov. 2022
93.7
93.0
92.7
oct. 2022
92.5
95.5
93.6
sept. 2022
93.7
98.2
97.3
août 2022
97.6
101.4
98.9
juil. 2022
99.0
104.4
103.5
juin 2022
104.0
105.0
105.0
mai 2022
105.0
106.7
104.9
avr. 2022
105.0
111.2
106.7
mars 2022
108.5
113.4
113.9
févr. 2022
114.0
114.0
112.7
janv. 2022
112.7
116.5
113.8
déc. 2021
115.3
118.1
117.6
nov. 2021
117.5
118.3
118.6
oct. 2021
118.6
117.7
117.8
sept. 2021
117.8
118.3
117.6
août 2021
117.5
118.6
119.0
juil. 2021
119.0
116.3
117.9
